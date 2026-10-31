680 chicos fueron protagonistas del IRONKIDS, en récord para San Juan

El IRONKIDS 2026 se convirtió en una de las grandes propuestas de la semana IRONMAN en San Juan , con la participación de 680 niños y niñas que disfrutaron de una jornada especialmente preparada para ellos.

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IRONKIDS 2026 en San Juan: más de 400 chicos ya se sumaron

La actividad se desarrolló en la intersección de Avenida España y Avenida Ignacio de la Roza en Capital desde las 10 y permitió que los más pequeños fueran parte de la gran fiesta del triatlón internacional que vive la provincia.

La convocatoria había superado los 400 inscriptos antes de la realización del evento y finalmente alcanzó a 680 participantes, reflejando el entusiasmo de las familias sanjuaninas por sumarse a una propuesta que combinó actividad física, recreación y encuentro. El objetivo fue acercar a los chicos al deporte desde una experiencia saludable, divertida y familiar.

Pero el IRONKIDS tuvo además un importante componente solidario. La inscripción tuvo un valor de $25.000 y todo lo recaudado es destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia.

De esta manera, la participación de cada chico no solo significó una oportunidad para disfrutar del deporte, sino también una ayuda concreta para otras familias.

La propuesta formó parte del calendario de actividades que acompañaron al IRONMAN San Juan 2026, competencia internacional que durante la semana reúne a deportistas, familias y visitantes en distintos espacios de la provincia. Así, el IRONKIDS permitió que los más pequeños también tuvieran su lugar y pudieran vivir desde adentro una fiesta deportiva de alcance internacional.

Con 680 chicos protagonistas, el IRONKIDS demostró que el deporte también puede ser un espacio de encuentro, solidaridad y construcción de comunidad. Una experiencia que deja una huella en los más pequeños y que forma parte del camino hacia el San Juan del futuro.

IRONMAN FULL

Será el plato fuerte. El cierre histórico para la semana del Ironman en San Juan porque este domingo, desde las 9, se pondrá en escena el Ironman Full desde Punta Negra en un desafío descomunal que por primera vez tendrá al suelo sanjuanino como escenario.

A las 8:50 con el Himno Nacional Argentino en línea de largada, comenzará la actividad oficial. A las 9 será la largaa oficial de IRONMAN SAN JUAN en el embarcadero de Dique Punta Negra.

Desde las 17:20 a 17:30 se estima el arribo aproximado de ganador a línea de llegada. Lugar: Plaza del Bicentenario.

Desde las 23:50 a 2 del lunes 2, se concretará el cierre aproximado de competencia en la Plaza del Bicentenario.

Para el lunes 2 de noviembre y sobre las 11:30 se realizará la Ceremonia de premiación de IRONMAN SAN JUAN en la Cervecería Ancestral, en Avenida España 533 Norte, Capital.