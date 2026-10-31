El Servicio Penitenciario Provincial se metió en el top 5 del Ironman 51.50 con una posta de tres agentes

El Servicio Penitenciario Provincial tuvo una destacada participación en el Ironman 51.50 de San Juan y logró ubicarse entre los mejores equipos de la competencia. La institución estuvo representada por César Siares, Paulo Maza y Gabriel Robledo, quienes completaron las tres disciplinas del exigente circuito y finalizaron en el quinto puesto de la categoría de postas.
La prueba reunió natación en aguas abiertas, ciclismo y running, con cada integrante encargado de una etapa diferente. Paulo Maza, Ayudante de 5.ª, asumió el tramo de natación; Gabriel Robledo, también Ayudante de 5.ª, completó el recorrido de ciclismo; mientras que César Siares, Ayudante de 4.ª, tuvo a su cargo la parte final de running.
La actuación permitió al equipo penitenciario completar una competencia de alta exigencia física y alcanzar una posición destacada dentro de la clasificación general por postas. El resultado fue producto de la preparación individual de cada uno, pero también de la coordinación necesaria para sostener el rendimiento conjunto durante toda la prueba.
Tres disciplinas y un mismo objetivo
La modalidad de postas obliga a que cada participante se especialice en una disciplina y entregue el relevo al siguiente integrante, por lo que el rendimiento final depende del trabajo acumulado del equipo. En ese esquema, los representantes del SPP lograron mantener un ritmo competitivo en las tres etapas y cerrar la jornada dentro de los primeros cinco lugares.
Desde la institución destacaron especialmente el compromiso, la constancia y el trabajo en equipo que mostraron Siares, Maza y Robledo, valores que también forman parte de la tarea cotidiana dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
La participación en el Ironman 51.50 se convirtió así en una experiencia deportiva que permitió al SPP tener presencia en una de las competencias de mayor exigencia física realizadas en San Juan, con un resultado que puso a sus representantes entre los mejores equipos de postas.
Desde el Servicio Penitenciario felicitaron a los tres agentes por el desempeño y remarcaron que el quinto puesto representa un reconocimiento al esfuerzo y la preparación con la que afrontaron el desafío.
Paulo Maza estuvo a cargo del tramo de natación en aguas abiertas durante la participación del Servicio Penitenciario Provincial en el Ironman 51.50.
Gabriel Robledo representó al Servicio Penitenciario Provincial en la etapa de ciclismo y fue parte del equipo que terminó quinto en la categoría de postas.