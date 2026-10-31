[VIDEO] Caos en la previa de San Martín-Gimnasia: corridas, balas de goma y agredieron a un fotógrafo de Diario de Cuyo

La previa del partido entre San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy estuvo marcada por graves incidentes en los alrededores del estadio Hilario Sánchez. Minutos antes del comienzo del encuentro decisivo por la Primera Nacional se registraron corridas, lanzamiento de piedras y disparos de balas de goma durante un enfrentamiento entre simpatizantes verdinegros y efectivos policiales.

En medio de los disturbios también fue agredido un fotógrafo de Diario de Cuyo que se encontraba trabajando en el lugar . Mientras registraba los incidentes, fue atacado por un grupo de personas que le pegó e intentó quitarle tanto la cámara fotográfica como el teléfono celular. El trabajador logró conservar sus elementos de trabajo, aunque quedó directamente expuesto a la violencia que se desarrollaba en el ingreso al estadio.

De acuerdo con el relato de algunos hinchas presentes en el lugar, los problemas comenzaron cuando una gran cantidad de simpatizantes intentaba ingresar al sector popular. Según esa versión, un caballo perteneciente a la Policía se abalanzó sobre el grupo , situación que provocó la reacción de quienes se encontraban esperando para acceder a la cancha.

A partir de ese momento la situación escaló rápidamente. Hubo corridas en las inmediaciones del Hilario Sánchez, comenzaron a arrojarse piedras y los efectivos respondieron con disparos de balas de goma para intentar dispersar a los involucrados. Las escenas se produjeron mientras cientos de personas todavía permanecían afuera del estadio esperando ingresar.

Por el momento no se informó oficialmente si hubo detenidos ni personas trasladadas a centros de salud como consecuencia de los enfrentamientos. Tampoco se conoció hasta ahora una versión formal de la Policía sobre el inicio de los incidentes.

Un fotógrafo de Diario de Cuyo fue atacado mientras trabajaba

La violencia alcanzó también a la prensa que cubría lo ocurrido. Un fotógrafo de Diario de Cuyo fue golpeado mientras tomaba imágenes de los disturbios y quienes lo atacaron intentaron además robarle la cámara y el celular.

El episodio se produjo en medio de las corridas y mientras continuaban los enfrentamientos entre parte de los hinchas y la Policía. El fotógrafo se encontraba en el lugar realizando la cobertura periodística de los incidentes registrados antes del comienzo del encuentro.

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Las imágenes muestran parte del clima de tensión que se vivió en las inmediaciones del estadio mientras se desarrollaba el operativo de seguridad y los simpatizantes intentaban ingresar.

El partido comenzó en medio de la tensión

Los incidentes se produjeron en la previa de un encuentro determinante para San Martín, que llegó a la última fecha de la Zona B obligado a ganar y esperar otros resultados para intentar clasificarse al Reducido de la Primera Nacional. El partido comenzó a las 15 en Concepción, con arbitraje de Juan Cruz Robledo.

Mientras afuera todavía quedaban las imágenes de las corridas y los enfrentamientos, el Verdinegro salió con todo dentro del campo de juego y rápidamente consiguió una amplia ventaja sobre Gimnasia de Jujuy, en un encuentro decisivo para mantener viva su posibilidad de continuar peleando por el ascenso.

Diario de Cuyo

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