UPCN sumó su segundo triunfo en la Superliga frente a San Lorenzo

El equipo sanjuanino venció 3-0 a los Azulgranas por el Tour 1, que se disputa en Monteros, Tucumán. Mañana domingo cierra ante Sonder.

Segunda. UPCN volvió a ganar en el Tour 1 de la Superliga y esta vez, derrotó a San Lorenzo.

UPCN San Juan Vóley continúa con paso firme en el inicio de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este sábado, derrotó por 3-0 a San Lorenzo, con parciales de 25-17, 25-21 y 25-17, en el Polideportivo Municipal de Monteros, por el Tour 1 de la competencia.

El conjunto sanjuanino construyó la victoria a partir de un buen funcionamiento colectivo. La presión desde el servicio y la solidez en el bloqueo fueron dos de las claves para controlar el desarrollo del encuentro y marcar diferencias en los tres sets.

En el goleo, León Meier fue el máximo anotador del partido con 13 puntos. También tuvieron una destacada participación los centrales Imanol Salazar (8) y Pablo Crer (7).

Con este resultado, UPCN consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Superliga, luego del debut ganador frente a Ferro.

El próximo compromiso será este domingo, a las 11, frente a Sonder, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. El encuentro podrá seguirse por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.