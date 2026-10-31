Franco Colapinto llega a la última práctica libre en México con el desafío de recuperarse

El piloto argentino de Alpine saldrá a pista este sábado antes de la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un trazado exigido por la altitud de la Ciudad de México.

Franco Colapinto afrontará este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1, la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo. El oriundo de Pilar buscará dejar a punto el monoplaza de Alpine para llegar en las mejores condiciones a la competencia.

Cómo viene el fin de semana El viernes, el argentino no participó de la primera práctica: Alpine le cedió el auto al italiano Gabriele Mini, en cumplimiento de la obligación reglamentaria de darles rodaje a pilotos novatos durante la temporada. En la segunda sesión, Colapinto sí salió a pista y terminó en la 16ª posición.

El piloto llega a esta fecha tras un nuevo paso adverso en Austin, donde sumó otro abandono, el tercero en las últimas cuatro carreras. Había largado desde el 20° puesto, producto de una sanción por superar el límite reglamentario de unidades de control electrónico, y se retiró en la vuelta 37, cuando el equipo lo mandó a boxes por daños en uno de los laterales del auto.

México es la segunda fecha de la serie de tres carreras consecutivas en América, y Colapinto buscará recuperarse en el circuito azteca.

Días y horarios Sábado 31 de octubre Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México) Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre Carrera (71 vueltas): 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Dónde verla: Fox Sports (Argentina), Disney+ (Sudamérica), DAZN (España) y F1TV.