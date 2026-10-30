Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica del Gran Premio de México

Tras ausentarse en la primera sesión, donde le cedió el coche al piloto de reserva Gabriele Mini, el argentino salió por primera vez a la pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se terminó la jornada de viernes en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo un progreso constante en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que mejoró su labor a lo largo de los 60 minutos, pero finalizó en el 16° lugar con un giro de 1:19.132, a 1.3 segundos de Leclerc y a más de 7 décimas de su compañero Pierre Gasly.

Al igual que lo sucedido en la primera práctica, Charles Leclerc volvió a liderar los tiempos en el segundo entrenamiento con un récord de 1:17.827. El piloto de Ferrari impuso el ritmo de la sesión y fue escoltado por Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), ambos a más de una décima.

Esto se debió a que la estrategia del argentino inició con neumáticos medios en busca de sentirse cómodo con el auto y buscar su mejor registro al principio, mientras que cerró el día con neumáticos blandos y con carga de combustible en busca de analizar el ritmo de carrera. Cabe recordar que Colapinto no participó en la FP1 porque le cedió su lugar al rookie, Gabriele Mini.

En contraposición, el 8° lugar alcanzado por Gasly demostró que Alpine se mantiene en la pelea por ser el mejor equipo del resto y se codeó con los Racing Bulls de Arvid Lindblad (7°) y Liam Lawson (9°).

En charla con ESPN, Franco Colapinto analizó su actuación: “No tan mal, creo que hay mucho por mejorar. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco pero hay mucho por trabajar para mañana. Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas y dar un paso, pero hay lugares claros para mejorar, veremos qué hay que hacer para mañana”.