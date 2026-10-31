    • 31 de octubre de 2026 - 12:15

    Se terminó la historia en Primera: Aldosivi descendió luego de perder 2-1 con Racing

    La Academia se impuso 2-1 con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez, tras el tanto inicial de Andrés Vombergar. El equipo de Mar del Plata perdió la categoría.

    Racing

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    Racing Club venció por 2 a 1 a Aldosivi en la Liga Profesional y dio vuelta el partido frente a un rival que se despidió de la máxima categoría. Con el resultado, el Tiburón consumó su descenso.

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    El equipo marplatense se había puesto en ventaja con un gol de Andrés Vombergar, pero la Academia reaccionó y lo revirtió con los goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez, que sellaron la victoria.

    Racing tuvo más la pelota, con un 56% de posesión contra el 44% de Aldosivi. En cuanto a las situaciones de gol, el trámite fue parejo: ambos equipos registraron 16 remates. No hubo expulsados en el encuentro.

    Tras la fecha, Racing ocupa el 12° puesto de la tabla del Grupo B, mientras que Aldosivi quedó 14°. La victoria se suma a un historial reciente favorable para la Academia, que ganó la mayoría de los últimos cruces ante el conjunto de Mar del Plata.

    El 14 de noviembre ambos equipos volverán a jugar. Racing enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, y Aldosivi recibirá a River en el estadio José María Minella.

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