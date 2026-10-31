Se terminó la historia en Primera: Aldosivi descendió luego de perder 2-1 con Racing

La Academia se impuso 2-1 con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez, tras el tanto inicial de Andrés Vombergar. El equipo de Mar del Plata perdió la categoría.

Racing Club venció por 2 a 1 a Aldosivi en la Liga Profesional y dio vuelta el partido frente a un rival que se despidió de la máxima categoría. Con el resultado, el Tiburón consumó su descenso.

El equipo marplatense se había puesto en ventaja con un gol de Andrés Vombergar, pero la Academia reaccionó y lo revirtió con los goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez, que sellaron la victoria.

Racing tuvo más la pelota, con un 56% de posesión contra el 44% de Aldosivi. En cuanto a las situaciones de gol, el trámite fue parejo: ambos equipos registraron 16 remates. No hubo expulsados en el encuentro.

Tras la fecha, Racing ocupa el 12° puesto de la tabla del Grupo B, mientras que Aldosivi quedó 14°. La victoria se suma a un historial reciente favorable para la Academia, que ganó la mayoría de los últimos cruces ante el conjunto de Mar del Plata.