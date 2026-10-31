San Martín, jugado al todo o nada, busca su milagro ante los jujeños

Complicado. Difícil pero no imposible, aunque los números siempre mandan y para el Atlético San Martín hoy el milagro de entrar en el Reducido es muy complejo. Primero, deberá vencer a Gimnasia de Jujuy por la mayor cantidad de goles posibles y luego, esperar. Resultados ajenos como el de Deportivo Maipú visitando a Tristán Suárez y también, el que más importe tal vez, el destino final de Colegiales visitando a San Martín de Tucumán.

San Martín lanzó el "2x1" en las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy en Concepción

En los números, hoy San Martín está noveno en la Zona B con 48 puntos y una diferencia de goles +2. Arriba, en la octava posición aparece Colegiales con 51 puntos y una diferencia de +4 y más alto está hoy en la séptima posición Maipú con 51 puntos y una diferencia de +9.

Para el Atlético San Martín es doble el desafío. Ganar, meter presión pero además, reencontrar ese perfil que se desdibujó en las últimas 5 fechas en las que no pudo ganar, con dos derrotas y tres empates que lo sacaron de zona de Reducido. Patronato, Almagro, Maipú, Temperley y Nueva Chicago vieron la curva descendente del Verdinegro, que llegó en el momento más inoportuno de toda la tempodada. Ahora, debe ganar y depender de otros. Nada menos.

En lo futbolístico, más opciones de las que ya mostró San Martín es muy dificil que se vean. La titularidad de Seba González, más el tridente Funez, Rossi y Coronel parecen ser lo más ofensivo que pueda poner. El resto, igual. Pero con la convicción que será a ganar o ganar.

Del otro lado, Gimnasia ya no tiene chances de ser el 1 de la Zona B y apuntará a reubicarse lo más alto posible para los cruces. En San Juan, se jugará eso y por eso mismo es rival complejo para San Martín.

Este sábado, en el mismo horario y como debe ser, Maipú visitará a Tristán Suárez que necesita ganar para ser primero y tener derecho a doble chance de ascenso. Mientras que curiosamente, Colegiales jugará el domingo en Tucumán con el resultado de San Martín ya puesto.

LA FECHA

Este sábado, comenzará a disputarse la última fecha del torneo de la Primera Nacional. Ese día quedarán definidos qué equipos jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Los elencos que pueden llegar a la misma son: Ferro, Godoy Cruz, Tristán Suárez, Atlanta y Temperley. También se dirimirán los últimos cupos al Reducido. Habrá simultaneidad de partidos a las 15.

En la Zona A el mano a mano es entre Ferro y Godoy Cruz. Oeste tiene 65 puntos y el Tomba 63. El líder del grupo visitará a Acassuso y los mendocinos recibirán a Almirante Brown.

En la Zona B, el puntero Tristán Suárez (63) será local de Deportivo Maipú. Atlanta (61) hará lo propio ante Midland. Mientras que Temperley (60) visitará a Güemes en Santiago del Estero.

Ambos punteros, de ganar, se asegurarán su lugar en la final. En caso de que haya un empate en posiciones, entrará en vigencia la diferencia de gol. En la Zona A, Godoy Cruz corre con ventaja ya que tiene +19 sobre los +7 de Ferro. En la Zona B, ocurre lo mismo con Tristán Suárez (+18) por encima de Atlanta (+7) y Temperley (+12).

En cuanto al Reducido, la Zona A ya tiene a sus clasificados. Además del Verde y/o el Tomba -el que llega la final, si pierde, arrancará en cuartos de final-, consiguieron su boleto: Morón (58), Deportivo Madryn (57), Colón (57), Almirante Brown (51), Ciudad de Bolívar (51) y Estudiantes (49).

En la Zona B además de los tres posibles finalistas, ya clasificaron: Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Midland y Gimnasia y Tiro de Salta. Quedan dos lugares vacantes para tres equipos. Ellos son: Deportivo Maipú (51 puntos y +9); Colegiales –visita a San Martín de Tucumán- (51 y +4) y San Martín de San Juan –local del Lobo jujeño- (48 y +2).