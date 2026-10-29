    • 29 de octubre de 2026 - 12:29

    San Martín tiene árbitro para los jujeños: dirige Juan Cruz Robledo

    El árbitro que ya lo dirigió al Verdinegro contra Midland, será el encargado del partido del sábado a las 15 en el Pueblo Viejo.

    Polémico. Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido trasdendental de San Martín ante los jujeños de este sábado.

    Polémico. Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido trasdendental de San Martín ante los jujeños de este sábado.

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    Por Ariel Poblete

    Llegó el momento y para el Atlético San Martín es al todo o nada. Este sábado a las 15 se jugará la chance de entrar al Reducido de la Zona B en la Primera Nacional recibiendo a Gimnasia de Jujuy. Para ese encuentro fue designado Juan Cruz Robledo, un árbitro que lo dirigió en la fecha 10 ante Midland en Buenos Aires.

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    San Martín jugará en simultáneo con Deportivo Maipú de Mendoza que visitará el sábado a Tristán Suárez, pero curiosamente no lo hará con Colegiales que recién el domingo irá a San Martín de Tucumán.

    Robledo dirigió al Verdinegro el 18 de abril de 2026 (Fecha 10 de la Fase Zonal) y San Martín ganó 1-0 en el debut de Schiapparelli. En aquel partido, el equipo sanjuanino logró imponerse por la mínima diferencia fuera de casa bajo el arbitraje de Robledo, en un desarrollo de juego que no reportó mayores polémicas para el club.

    El encuentro de este sábado ante Gimnasia de Jujuy marcará apenas la segunda vez que este réferi dirija al conjunto de Concepción, siendo su debut absoluto en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

    Robledo, de 34 años, está imputado en la justicia penal como presunto integrante de la red local en Rosario de Generación Zoe, el masivo esquema Ponzi/piramidal liderado a nivel nacional por Leonardo Cositorto. Se le atribuye participación directa en maniobras de defraudación estimadas en 7 millones de dólares. Además, enfrenta cargos por lavado de activos mediante el desvío de utilidades hacia criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum y USDT) en la plataforma Binance.

    Fue detenido por las fuerzas de seguridad el 22 de octubre de 2023 en Rosario, cuando se disponía a emitir su voto en las elecciones presidenciales debido a un pedido de captura activo. Estuvo en prisión y luego recuperó la libertad. La causa pasó de la justicia provincial al fuero federal en 2024, por lo que técnicamente sigue imputado y bajo investigación mientras se resuelve su situación.

    LOS ARBITROS

    Fecha 36 - Zona A

    Sábado 31 de octubre

    15: San Telmo vs Central Norte // Lucas Comesaña

    15: Acassuso va Ferro // Pablo Giménez

    15: San Miguel vs Deportivo Madryn // Lucas Cavallero

    15: Godoy Cruz vs Almirante Brown // Maximiliano Manduca

    15.30: Morón vs Ciudad de Bolívar // Franco Acita

    15.30: Los Andes vs Mitre (SdE) // Nicolás Mastroieni

    17: Chaco For Ever vs Racing de Córdoba // Juan Ignacio Nebbietti

    Domingo 1 de noviembre

    18: Colón vs Defensores de Belgrano // Bruno Amiconi

    Lunes 2 de noviembre

    13:: All Boys vs Estudiantes // Wenceslao Meneses

    Fecha 36 - Zona B

    Sábado 31 de octubre

    15: San Martín (San Juan) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Juan Cruz Robledo

    15: Atlético Güemes (SdE) vs Temperley // Gonzalo Pereira

    15: Tristán Suárez vs Deportivo Maipú // Maximiliano Macheroni

    15: Agropecuario vs Almagro // Ariel Cruz

    15: Atlanta vs Midland // Felipe Viola

    Domingo 1 de noviembre

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Colegiales // Federico Benítes

    19: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Quilmes // Matías Billione Carpio

    Lunes 2 de noviembre

    15: Chacarita vs Chicago // Sebastián Zunino

    15: Atlético de Rafaela vs Patronato // Luis Lobo Medina

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