San Martín tiene árbitro para los jujeños: dirige Juan Cruz Robledo

El árbitro que ya lo dirigió al Verdinegro contra Midland, será el encargado del partido del sábado a las 15 en el Pueblo Viejo.

Polémico. Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido trasdendental de San Martín ante los jujeños de este sábado.

Llegó el momento y para el Atlético San Martín es al todo o nada. Este sábado a las 15 se jugará la chance de entrar al Reducido de la Zona B en la Primera Nacional recibiendo a Gimnasia de Jujuy. Para ese encuentro fue designado Juan Cruz Robledo, un árbitro que lo dirigió en la fecha 10 ante Midland en Buenos Aires.

San Martín jugará en simultáneo con Deportivo Maipú de Mendoza que visitará el sábado a Tristán Suárez, pero curiosamente no lo hará con Colegiales que recién el domingo irá a San Martín de Tucumán.

Robledo dirigió al Verdinegro el 18 de abril de 2026 (Fecha 10 de la Fase Zonal) y San Martín ganó 1-0 en el debut de Schiapparelli. En aquel partido, el equipo sanjuanino logró imponerse por la mínima diferencia fuera de casa bajo el arbitraje de Robledo, en un desarrollo de juego que no reportó mayores polémicas para el club.

El encuentro de este sábado ante Gimnasia de Jujuy marcará apenas la segunda vez que este réferi dirija al conjunto de Concepción, siendo su debut absoluto en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Robledo, de 34 años, está imputado en la justicia penal como presunto integrante de la red local en Rosario de Generación Zoe, el masivo esquema Ponzi/piramidal liderado a nivel nacional por Leonardo Cositorto. Se le atribuye participación directa en maniobras de defraudación estimadas en 7 millones de dólares. Además, enfrenta cargos por lavado de activos mediante el desvío de utilidades hacia criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum y USDT) en la plataforma Binance.