San Martín no pudo con Nueva Chicago y ahora todo depende de una lotería

El punto no suma, ayuda si para estirar el suspenso de una definición que se complicó absurdamente para el Atlético San Martín . Pero no era lo que el Verdinegro sanjuanino necesitaba en Mataderos. El empate 1-1 con Nueva Chicago lo dejó con chances pero sin depender exclusivamente de sus resultados en la definición de la Primera Nacional.

Para meterse en el Reducido, San Martín está obligado a un triunfo como local ante Gimnasia de Jujuy en el Pueblo Viejo y a que Colegiales o Maipú pierdan en sus visitas a San Martín de Tucumán y Tristán Suárez, respectivamente.

Nazareno Funez marcó el gol sanjuanino, mientras que Simón Pérez empató para Chicago que se jugará la permanencia en la última fecha visitando a Chacarita Juniors.

Con tantas necesidades encima por los dos lados, el arranque del partido fue golpe por golpe. Nueva Chicago propuso presión, se adelantó en el campo y San Martín le respondióp con una postura más contragolpeadora. Así, en los primeros 10' se mojaron la oreja. Chicago, sobre los 5' probó con Ambrogio, rebotó Díaz Robles y Simón Pérez la definió al gol pero todo quedó invalidado por offside. San Martín respondió a fondo cuando Coronel apareció vacío en el área y metió el derechazo que se fue apenas desviado.

Bajó la intensidad y también el peligro. Nueva Chicago siguió proponiendo desde del manejo de Ambrogio pero sin lucidez ni peso ofensivo como para hacer la ventaja. San Martín se defendió, no pudo manejar la pelota como siempre y trató de ser directo en la contra para lastimar al local. Sobre los 42' recién volvió a llegar el Verdinegro sanjuanino y fue otra vez con Coronel que no acertó en la definición. Llegó el cierre de un primer tiempo que arrancó con todo y terminó más que opaco.

El segundo tiempo fue de comienzo ideal para San Martín. Y es que a los 2' ya sacó ventaja tras la tremenda definición de Nazareno Funez que de mediavuelta venció a Masuero para poner a San Martín arriba. Si estaba apurado ante Chicago, el gol sanjuanino lo puso loco. Se adelantó sin medir consecuencias y le dejó espacios a San Martín para que lo lastime. A los 15' tuvo la chance Coronel pero definió mal y le perdonó la vida al Torito.

Ese perdón tendría consecuencias inmediatas porque Nueva Chicago encontró el empate en un anticipo ofensivo de Pérez que definió al primer palo para poner el 1-1 parcial. Nació otro partido. Chicago insistió más, tuvo un par de opciones como la de Cocimano que le tapó Díaz Robles, pero no acertaría. San Martín movió el banco. Probó variantes Schaipparelli pero no encontró esa claridad como para resolver un partido que necesitaba ganarlo.

No quedó tiempo para más. San Martín sigue con viuda pero depende de resultados ajenos y de una victoria propia para tratar de meterse en el Reducido. No pudo en Chicago y ahora, tendrá que ganarle a Gimnasia jujeño y esperar triunfos de Tristán Suárez o de San Martín tucumano.

SINTESIS

NUEVA CHICAGO 1

Luciano Jachfe; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Román Zalazar, Diego Barros; Tomás Rodríguez, Enzo Roldán, Lucas Ambrogio, Gonzalo Trindade; Thiago Ocampo y Simón Pérez. DT: Gastón Lotitto.

SAN MARTIN 1

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalin, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Franco Coronel, Diego Mercado, Leonardo Monje, Sebastián Jaurena; Nazareno Funez, Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.

Goles: ST, 2m. Funez (SM); 18m. Pérez (CH).

Cambios: ST, reinicio Facundo Masuero por Jachfe (CH); 10m. Leandro Cocimano por Ocampo (CH); 19m. Sebastián González por Mercado (SM) y Nicolás Iachetti por Coronel (SM); 25m. Evelio Cardozo por Barros (CH); 31m. rodrigo Nievas por Rossi (SM) y Pelaitay por Monje (SM); 35m, Petrecca por Ambrogio (CH); 43m. Lucas Acosta por Jaurena (SM).

Arbitro: Pablo Giménez.

Cancha: Nueva Chicago.