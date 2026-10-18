San Martín despertó a tiempo pero no le alcanzó para ganarle a Temperley

El Verdinegro igualó 1-1 con el Gasolero, jugando más de 80 minutos con uno menos. Hauche y Funez, los goleadores del partido.

No era lo que quería. Menos, lo que necesitaba. Pero a San Martín se le complicó todo tan temprano que terminar empatando 1-1 contra Temperley puede que sirva para sostener las esperanzas de clasificación al Reducido. Quedan dos capítulos por delante y lo mejor del Verdinegro fue su reacción del complemento en el que igualó el marcador e incluso pudo pasar a ganarlo.

Gabriel Hauche abrió el marcador a los 40' del primer tiempo. Empató Nazareno Funez a los 20' del complemento. San Martín ahora visitará a Nueva Chicago y cerrará contra Gimnasia de Jujuy en San Juan. Quedó a un solo punto del Reducido pero ya no depende todo de si mismo.

Peor imposible. El escenario menos imaginado se le presentó a San Martín demasiado temprano y es que antes de los 10' del primer tiempo se quedó con 10 y como si no alcanzara tuvo que sacrificar un cambio apenas un par de minutos más tarde. Y claro, en una categoría tan pareja, esa ventaja que daba tendría sus costos. Se fue expulsado Marchio apresuradamente, entró Aguilera por Murillo lesionado y el Verdinegro se las arregló como pudo. Ya no fue mano a mano, debió elegir y con esas limitaciones hizo media hora de partido más que digno, incluso con un par de llegadas al área de Temperley.

Pero a los 40' de un ataque mal manejado por San Martín, arrancó la contra del Gasolero, llegó al fondo Monti y metió el centro al punto penal para que Hauche definiera con categoría poniendo el 1-0 en la primera llegada a fondo de Temperley. Se sacudió rápido San Martín y respondió con un centro de Ferreyra que encontró solito a Jaurena, pero su definición se fue por encima del travesaño. Se fue así una primera parte demasiado cruel para el Verdinegro que demasiado pronto tuvo que jugar otro partido y lo pagó muy caro.

Si fue malo el primer tiempo, el complemento fue la otra cara. San Martín, con el cambio de Genaro Rossi por Ferreyra ganó potencia en ataque, le dio compañía a Funez y el Verdinegro fue otro. Presionó, generó, obligó. Temperley, con uno más, no podía tener la pelota y se tuvo que refugiar contra el arco de Mastrolia para sostener la ventaja de la primera parte.