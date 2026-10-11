San Martín pudo sumar en Mendoza cortando una serie más que negativa

Salida. Sebastián Jaurena encabeza uno de los ataques de San Martín. El Verdinegro empató en Mendoza cortando la racha adversa de dos derrotas en la Primera Nacional.

Un punto de valor relativo. Un punto suspensivo para el Atlético San Martín después de visitar al Deportivo Maipú de Mendoza con el que terminó empatando 1-1. La igualdad no sirvió para meterlo en Reducido pero alcanzó para cortar dos caídas consecutivas y retemplar todo para lo que se viene.

Empezó ganando el Cruzado con un gol de Juan Cruz Giacone en el primer tiempo pero San Martín lo empató con un gol de Franco Coronel, en el amancer del complemento. Ahora, el Verdinegro será local de Temperley en la fecha 34 de la Primera Nacional, con la obligación de ganar.

Mucho castigo, poco premio para San Martín en el primer tiempo en Mendoza. Es que el Verdinegro pagó muy caro un desacople defensivo en esos primeros 45' cuando el grandote Giacone terminó en gol una contra que nació en una infracción clara sobre Diego Mercado. Con eso, el Deportivo Maipú sacó su ventaja exagerada en un clásico que era demasiado parejo en todo.

En el comienzo, San Martín intentó adueñarse de la iniciativa y por momentos lo consiguió con el trabajo de Jaurena y de Monje. Buscó profundidad y generó un par de avances. Maipú se acomodó, se replegó más para la contra y con eso, el trámite se hizo parejo. A los 29' San Martín tendría la primera de peligro cuando Nazareno Funez ganó por la izquierda, se metió en el área, enganchó pero le dio débil para que Galardi controlara. En ese escenario, a los 34' llegó el gol mendocino cuando golpearon a Mercado en el campo de Maipú y San Martín perdió la pelota. Arrancó Saccone, lo vio a Giaccone y el grandote definió al segundo palo de Díaz Robles para el inmerecido 1-0 en favor del Cruzado. Hubo respuesta en el Verdinegro y a los 42' Coronel quedó solo en el área tras un centro desde la derecha, pero amagó dos veces y cuando remató su tiro fue muy sencillo para el arquero.

REACCION VERDINEGRA No pudo se mejor el reinicio del partido para San Martín. Y es que a los 2' encontró el empate en el clásico cuando Coronel apareció justito para capturar rápido el rebote del arquero Galardi tras un remate de Manu Cocca que lo complicó. San Martín lo empataba y entraría a jugar el mejor pasaje de todo el partido en Mendoza. Tuvo más juego, más llegada, pero no encontró el gol.