La reunión de socios del Verdinegro terminó sin candidatos para reemplazar a Jorge Miadosqui. Ante la falta de acuerdo, se pasó a un nuevo cuarto intermedio.

La crisis política e institucional en San Martín sumó un nuevo capítulo de suspenso y preocupación. Lo que debía ser una noche decisiva en Concepción para encauzar el futuro del club terminó en un callejón sin salida: este viernes 27 de noviembre, los socios volvieron a reunirse, pero la asamblea cerró sin candidatos oficiales y con una nueva postergación que deja a la entidad al borde de un escenario límite.

En la previa del encuentro, las expectativas estaban depositadas en Daniel Salinas y Alejandro Maturano, integrantes de la actual comisión directiva que sonaban con fuerza para suceder a Jorge Miadosqui. Sin embargo, el hermetismo y las diferencias internas impidieron que las negociaciones llegaran a buen puerto: ninguno de los dirigentes dio el paso al frente ni formalizó su postulación.

Ante este vacío de poder y la ausencia total de alternativas concretas para asumir la conducción, no quedó más remedio que solicitar un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo lunes 14 de diciembre, a las 21 horas. Pero esta vez el margen de maniobra parece agotado: en caso de no llegar a una formalización en esa instancia, el paso siguiente será una intervención, la medida más drástica que podría afrontar la institución.

El panorama enciende todas las alarmas en el pueblo verdinegro. El club atraviesa una transición tan compleja como delicada tras más de dos décadas bajo el mando de Miadosqui, quien ya dejó en claro su decisión de cerrar su extenso ciclo presidencial. No obstante, el vacío dirigencial lo obliga a sostenerse provisoriamente en el cargo en medio de un clima de creciente desconcierto.

El desgaste de este proceso ya lleva un mes: la asamblea había iniciado originalmente el pasado 27 de octubre y en aquella ocasión también debió pasar a cuarto intermedio por la misma falta de definiciones. Treinta días después, lejos de destrabarse, el escenario se volvió aún más crítico.