La nueva ley de prevención de la ludopatía tendrá un fuerte impacto económico en el fútbol argentino. Tras su aprobación en el Senado, la normativa prohíbe que las casas de apuestas y los casinos online patrocinen clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos. La medida alcanza directamente a 10 equipos de la Liga Profesional , que deberán revisar sus contratos comerciales.

El Senado convirtió en ley la prevención de la ludopatía infantil y prohibió la publicidad de apuestas

Apuestas online y publicidad en el fútbol e influencers: qué dice la ley para prevenir la ludopatía que aprobó el Senado

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar la aplicación de la ley y establecer cómo se implementará la prohibición sobre los acuerdos que ya están vigentes.

Los clubes de Primera División que actualmente tienen marcas de apuestas en sus camisetas son Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors .

Entre los acuerdos comerciales más importantes aparece el de Boca con Betsson, que le representa ingresos de entre 7 y 8 millones de dólares anuales , con un contrato vigente hasta fines de 2028.

River, por su parte, recibe cerca de US$6 millones por temporada de Betano , empresa que reemplazó a Codere como patrocinador principal. Racing también tiene un vínculo con Betsson, por el que percibe alrededor de US$2 millones anuales .

La lista se completa con otros acuerdos:

Independiente e Independiente Rivadavia: tienen a SportsBet como auspiciante.

tienen a SportsBet como auspiciante. Huracán y Argentinos Juniors: están vinculados a Mr. Bet.

están vinculados a Mr. Bet. San Lorenzo: firmó un contrato con Casino Buenos Aires por US$800.000 durante diez meses, un monto que triplicó los ingresos de su patrocinador anterior.

firmó un contrato con Casino Buenos Aires por US$800.000 durante diez meses, un monto que triplicó los ingresos de su patrocinador anterior. Rosario Central y Newell's: tienen acuerdos comerciales con City Center.

En conjunto, los contratos de las empresas de apuestas con clubes de Primera División representan al menos US$20 millones, una cifra que podría dejar de ingresar a las instituciones si la prohibición se aplica sobre los acuerdos actuales.

La situación genera preocupación en los clubes porque las compañías del sector suelen ofrecer montos que duplican o triplican los de los patrocinadores tradicionales.

La prohibición también alcanza a la AFA y la Liga Profesional

El impacto de la normativa no se limitará a los equipos. La AFA también deberá revisar sus acuerdos comerciales, ya que tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional.

En tanto, la Liga Profesional cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

La prohibición también alcanzará la publicidad de estas plataformas en estadios, transmisiones deportivas, medios de comunicación y redes sociales. Además, impedirá que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen este tipo de servicios.

Por ahora, los clubes deberán esperar la reglamentación del Gobierno para conocer cómo se instrumentará la medida y qué sucederá con los contratos firmados que todavía están en vigencia. La aplicación de la ley podría modificar una de las principales fuentes de ingresos comerciales del fútbol argentino.