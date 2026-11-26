En el marco del debate por la ley de ludopatía , la senadora Patricia Bullrich impulsa un proyecto complementario que incorpora nuevas herramientas para combatir las apuestas online ilegales, restringir su publicidad y fortalecer los mecanismos de prevención de la adicción al juego.

La propuesta de la jefa del bloque de La Libertad Avanza forma parte del acuerdo alcanzado con el titular de la bancada justicialista, José Mayans, para avanzar con la sanción definitiva del proyecto que Diputados aprobó en noviembre de 2024 y que estaba próximo a perder estado parlamentario. El entendimiento contempla votar el texto original sin modificaciones y tratar, de manera paralela, una segunda iniciativa que reúna los cambios reclamados por el Gobierno nacional.

El debate legislativo cobró impulso tras los reclamos de la Iglesia Católica y la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. La Conferencia Episcopal Argentina solicitó a los legisladores que prioricen la protección de niños y adolescentes frente al avance de las apuestas digitales, una problemática que motivó la intervención de distintos sectores políticos, educativos y sanitarios.

Uno de los principales puntos del proyecto de Bullrich consiste en ampliar las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para actuar contra las plataformas de apuestas que funcionan sin autorización. La senadora advirtió sobre la existencia de más de 2.500 sitios virtuales que operan sin controles de ingreso y que permiten el acceso de usuarios sin los mecanismos de seguridad correspondientes.

La iniciativa establece que el organismo podrá intervenir de oficio, a partir de una denuncia de terceros o por solicitud de las autoridades competentes. Una vez detectada la actividad ilegal, deberá proceder al bloqueo del sitio en un plazo máximo de 24 horas , mediante un procedimiento administrativo y con la correspondiente notificación al organismo encargado del registro de dominios.

El proyecto también contempla la prohibición de difundir publicidad, promociones, patrocinios y direcciones web de plataformas de apuestas que no cuenten con autorización. A esto se suma el endurecimiento de las sanciones penales para quienes faciliten el funcionamiento del juego clandestino y la incorporación de mecanismos de validación biométrica que permitan verificar la identidad y la edad de los usuarios.

Sin embargo, uno de los puntos de mayor discusión entre el oficialismo y la oposición está relacionado con el alcance de las restricciones publicitarias. Mientras que el texto aprobado por Diputados establece prohibiciones más amplias sobre la promoción de las apuestas y los patrocinios deportivos, Bullrich pretende modificar, entre otras disposiciones, el artículo que limita la participación de personas vinculadas al negocio del juego en la conducción de instituciones deportivas.

Prohibiciones en los medios de pago y multas para financiar tratamientos

Otro de los aspectos centrales de la propuesta apunta a controlar el movimiento de dinero dentro de las plataformas digitales. El oficialismo plantea prohibir que los operadores de apuestas acepten depósitos o cargas de saldo realizados mediante cuentas de terceros, dinero en efectivo y criptoactivos no identificados, además de cualquier instrumento de pago cuya titularidad no coincida con la identidad del usuario registrado.

Las restricciones también alcanzarían a los proveedores de servicios de activos virtuales, que no podrían operar con plataformas clandestinas ni con aquellas que, pese a contar con autorización, carezcan de sistemas tecnológicos capaces de verificar la edad de sus clientes e impedir la participación de menores de 18 años.

En cuanto a las sanciones económicas, el proyecto establece que el 60% de los fondos recaudados por multas sea destinado a programas de prevención y rehabilitación de personas con ludopatía. Del porcentaje restante, un 20% corresponderá a asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro y otro 20% a la jurisdicción que intervenga en el procedimiento sancionatorio.

Qué pasará con la ley de ludopatía

La iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados incorpora, además, la prohibición de apostar con tarjetas de crédito y cuentas de la ANSES, límites diarios para las operaciones, la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión y jornadas de concientización en establecimientos educativos. También contempla restricciones a los bonos de bienvenida y a la promoción de apuestas por parte de deportistas, influencers y figuras públicas.

A diferencia del proyecto original, que podría convertirse en ley con el aval del Senado, la propuesta complementaria de Patricia Bullrich deberá pasar por la Cámara de Diputados en caso de obtener media sanción. El oficialismo anticipó la posibilidad de incluir su tratamiento en las sesiones extraordinarias de diciembre, con el objetivo de avanzar con las modificaciones antes de finalizar el año.