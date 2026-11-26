La Cámara de Diputados comenzó este jueves una extensa jornada legislativa en la que el Gobierno de Javier Milei busca conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 y completar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en medio de diferencias con los bloques opositores.

El Gobierno sufrió un revés en Diputados: le faltaron tres legisladores y se cayó la sesión

Con el respaldo de sectores dialoguistas y legisladores que responden a los gobernadores, La Libertad Avanza consiguió reunir el quórum necesario para habilitar una sesión que podría extenderse hasta la madrugada del viernes debido a la cantidad de iniciativas incluidas en el temario.

Durante las primeras horas de actividad parlamentaria, la oposición intentó incorporar distintos proyectos vinculados con problemáticas sociales, entre ellos el endeudamiento de las familias y la ampliación de los estudios médicos obligatorios para recién nacidos. También fue rechazado un pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez , solicitó un apartamiento del reglamento para habilitar el tratamiento de un proyecto destinado a atender el endeudamiento de las familias argentinas. La propuesta obtuvo 129 votos afirmativos y 115 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial necesaria para incorporar la iniciativa al temario.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto solicitó la interpelación del canciller Pablo Quirno, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil. La moción también fue rechazada, pese a haber conseguido 130 votos afirmativos frente a 115 negativos, sin abstenciones. Infobae

Otro de los pedidos rechazados fue el tratamiento del proyecto de familias de tránsito, impulsado por el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot. La iniciativa busca facilitar la adopción de niños y adolescentes por parte de las familias de acogimiento que permanecieron a cargo de su cuidado durante períodos prolongados.

La propuesta establece que, cuando un niño haya convivido durante más de 365 días consecutivos con una misma familia de tránsito, el juez deberá considerar especialmente el vínculo afectivo construido durante ese período al momento de resolver su situación definitiva. El proyecto no contempla una adopción automática, sino una evaluación de idoneidad y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. C5N+1

También fue rechazada la solicitud del diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón, quien pidió habilitar el tratamiento de la emergencia en violencia de género. Durante su intervención, el legislador cuestionó las posiciones adoptadas por el Gobierno argentino en organismos internacionales respecto de los derechos de las mujeres.

En tanto, Pablo Juliano solicitó incorporar la atrofia muscular espinal (AME) al listado de enfermedades que deben detectarse mediante la pesquisa neonatal obligatoria, una iniciativa cuyo tratamiento el oficialismo anticipó que no acompañaría.

Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central

Con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones introducidas por el Senado y sancionó definitivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa constituye uno de los cambios institucionales más importantes impulsados por la administración libertaria en materia monetaria. El proyecto había obtenido media sanción en agosto y regresó a Diputados después de que el Senado introdujera modificaciones.

Entre los principales cambios se encuentran:

Prohibición del financiamiento directo e indirecto del Tesoro Nacional.

Eliminación de los adelantos transitorios al Gobierno.

Restricciones a la transferencia de utilidades al Tesoro.

Eliminación de las Letras Intransferibles.

Preservación del valor de la moneda como objetivo fundamental.

Modificaciones en los mecanismos de remoción de las autoridades del Banco Central.

Nuevas disposiciones para proteger las reservas internacionales.

La nueva legislación busca reforzar la autonomía de la entidad monetaria y establecer mayores restricciones al financiamiento del gasto público mediante la emisión de dinero.

Presupuesto 2027: las principales cifras que propone el Gobierno

El proyecto elaborado por el Ministerio de Economía establece las previsiones de ingresos y gastos de la administración nacional para el próximo año. La propuesta mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como eje de la política económica y contempla una recuperación de la actividad durante 2027, pese a las dificultades registradas durante los últimos meses.

Las principales proyecciones económicas del Gobierno son:

Crecimiento del PBI: 4%.

Inflación anual: 18%.

Dólar oficial para diciembre de 2027: $1.847,60.

Superávit fiscal primario: 1,3% del PBI.

Superávit financiero: 0,2% del PBI.

Las estimaciones económicas son uno de los puntos cuestionados por la oposición, en un escenario atravesado por la volatilidad financiera, la caída de la actividad económica y la incertidumbre que genera el próximo año electoral.

Universidades: una diferencia millonaria que complica al oficialismo

El financiamiento de las universidades nacionales se convirtió en uno de los principales obstáculos para garantizar la aprobación del Presupuesto sin modificaciones. El proyecto original contempla una asignación de aproximadamente $7,3 billones, frente a los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En las negociaciones parlamentarias trascendió una cifra cercana a los $7,7 billones, aunque las autoridades universitarias consideran que los recursos continúan siendo insuficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.

Los rectores volvieron a advertir sobre las dificultades para afrontar los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y las inversiones en infraestructura. La discusión por las partidas universitarias también genera diferencias entre La Libertad Avanza y algunos de sus habituales aliados parlamentarios.

Discapacidad: los cambios que introdujo el Gobierno

Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo aceptó eliminar los artículos 36 al 41 del proyecto original, que introducían modificaciones en las condiciones de acceso a las pensiones y otras prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. También incorporó una disposición presupuestaria para garantizar el financiamiento de estos programas.

Sin embargo, desde Unión por la Patria cuestionaron que el dictamen no establezca montos específicos para las pensiones no contributivas, el programa Incluir Salud y las restantes prestaciones. El bloque opositor buscará introducir modificaciones durante la votación en particular, con el argumento de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.

Los recursos destinados a ciencia y tecnología también forman parte de los reclamos de distintos bloques provinciales, que solicitaron revisar la distribución de partidas y reducir los fondos asignados a otras áreas del Estado.

Qué otros proyectos incluye la sesión de Diputados

Además del Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central, la convocatoria incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), modificaciones al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El temario también contempla la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un marco regulatorio para pequeñas y medianas empresas y el establecimiento del 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.

En cambio, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, quedó fuera de la convocatoria tras las diferencias que provocaron el fracaso de la sesión anterior. Su tratamiento sería retomado durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Martín Menem alertó sobre intentos de ciberataques contra Diputados

Otro de los momentos destacados de la jornada se produjo cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, informó que la institución registró reiterados intentos de ataques informáticos, particularmente durante las sesiones de mayor exposición pública. El legislador señaló que el avance de la inteligencia artificial incrementó la capacidad de los delincuentes para detectar vulnerabilidades en los sistemas.

Menem aseguró que los incidentes fueron contenidos y anunció que se reforzaron los mecanismos de seguridad, mediante cambios de contraseñas, sistemas de autenticación adicional, restricciones de acceso y un mayor monitoreo de actividades sospechosas.

Qué sigue en la sesión de Diputados

La atención estará centrada en la votación en general del Presupuesto 2027 y, posteriormente, en el tratamiento en particular de sus capítulos. Esta última instancia será determinante para conocer si el oficialismo consigue mantener el dictamen acordado en comisión o si prosperan las modificaciones impulsadas por los bloques opositores.

En caso de conseguir media sanción, el proyecto será remitido al Senado, donde deberá continuar su recorrido legislativo durante diciembre, antes del inicio del próximo ejercicio fiscal.

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