AFA: unificaron la denuncia por lavado de dinero contra Federico Beligoy con la causa por la mansión de Pilar

Ampliaron la denuncia contra Federico Beligoy por presunto lavado tras conocerse otra propiedad

Chiqui Tapia: la Justicia aumenta a $50 millones la fianza para viajar al exterior

Bajada: El juez federal Daniel Rafecas encontró elementos en común entre ambas investigaciones. La Justicia busca determinar si las propiedades fueron adquiridas con fondos presuntamente desviados de la entidad.

La investigación por presuntas irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo este jueves. El juez federal Daniel Rafecas resolvió unificar la denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, con el expediente por la mansión de Pilar vinculada al tesorero Pablo Toviggino.

El magistrado consideró que las operaciones patrimoniales investigadas en ambos expedientes podrían integrar un mismo circuito financiero. Una de las principales hipótesis judiciales apunta a determinar si los bienes fueron adquiridos mediante recursos provenientes de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La resolución se conoció una semana después de que la Corte Suprema de Justicia determinara, por unanimidad, que la causa por la propiedad de Pilar debía regresar a los tribunales federales de Comodoro Py, tras una extensa disputa por la competencia del expediente.

Más de $420 millones y un patrimonio bajo investigación

La denuncia contra Beligoy fue presentada el pasado 16 de noviembre por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, quien solicitó investigar la evolución patrimonial del exárbitro y una serie de operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos años.

Según la presentación judicial, el responsable del arbitraje argentino habría recibido pagos de la AFA por más de $420 millones, a valores actualizados, desde 2020, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.

Entre los bienes mencionados en la denuncia aparecen:

Un departamento en Villa Devoto, adquirido en 2026 por US$490.000.

Una propiedad en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, valuada en US$700.000.

Una camioneta Toyota SW4 modelo 2023, valuada en US$50.000.

Una Jeep Compass modelo 2025, registrada a nombre de su esposa y valuada en US$35.000.

Dos departamentos en La Plata, adquiridos en 2024, que no habrían sido entregados debido a una presunta estafa.

La investigación deberá establecer si existe correspondencia entre los ingresos del dirigente y las adquisiciones denunciadas, además de determinar la procedencia de los recursos utilizados en las operaciones.

La mansión de Pilar valuada en US$17 millones

El expediente por la propiedad de Pilar comenzó en diciembre de 2025. El inmueble se encuentra emplazado sobre un predio de 105.000 metros cuadrados y está registrado a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, cuya capacidad económica para afrontar la adquisición también es objeto de investigación.

Durante los procedimientos judiciales se encontraron 54 vehículos de lujo y de colección, además de distintos elementos que vincularían la propiedad con Pablo Toviggino. Otro de los indicios incorporados al expediente está relacionado con el pago de gastos de los automóviles mediante una tarjeta corporativa de la AFA.

La Justicia intenta determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios de la propiedad y si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen de los fondos.

Quién es Federico Beligoy

Beligoy se desempeñó como árbitro profesional entre 2004 y 2018. Tras finalizar su carrera, fue designado por Claudio Tapia al frente de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA. También ocupa un cargo de conducción en la Asociación Argentina de Árbitros.

Con la unificación de los expedientes, el juez Rafecas y el fiscal federal Ramiro González podrán avanzar de manera conjunta sobre las operaciones financieras y patrimoniales denunciadas. La medida no implica una determinación de culpabilidad de los involucrados.