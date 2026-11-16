El legislador Facundo Del Gaiso denunció penalmente a Federico Beligoy en Comodoro Py por presunto lavado de dinero y una millonaria evasión fiscal.

El director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, fue denunciado penalmente por lavado de dinero y posible evasión fiscal. La acusación surge a partir de una investigación periodística que reveló la adquisición de un departamento de grandes dimensiones en Villa Devoto y la recepción de pagos en efectivo por parte de la AFA.

La presentación judicial, impulsada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), se fundamenta en las revelaciones sobre la compra de una propiedad de 380 metros cuadrados y las sospechas sobre el origen y la tributación de los fondos percibidos de la entidad rectora del fútbol argentino.

La denuncia busca que la justicia federal investigue la posible ilicitud en el crecimiento patrimonial de Beligoy, quien además ya había sido objeto de denuncias previas por supuestos arbitrajes arreglados y apuestas ilegales sin que, según el denunciante, la justicia actuara.

Compra de lujoso departamento bajo la lupa La investigación periodística detalló la adquisición por parte de Beligoy de un departamento de 5 ambientes en Villa Devoto, de 380,28 m2, junto a dos cocheras adicionales, por un valor declarado de US$490.000. El informe del Registro de la Propiedad Inmueble señala que este monto se encuentra por debajo de los valores de mercado estimados para la zona, que fluctúan entre US$2800 y US$5000 por metro cuadrado.

Pagos millonarios de la AFA en efectivo Según registros internos de la AFA, Federico Beligoy habría recibido más de $420 millones desde 2020, originados en pagos en efectivo y posteriores transferencias bancarias. Las entregas en negro, que habrían ocurrido entre noviembre de 2020 y abril de 2022, superarían los $300 millones actualizados por inflación, mientras que los justificantes de “asesoramiento” y “seminarios” posteriores sumarían otros $120 millones.