Después de once días, diez ciudades y tres países, el papa León XIV terminó hoy en Lima una visita histórica a Sudamérica, la primera a la región de su pontificado. El Papa partió a las 16:29 hora argentina desde la capital peruana rumbo a Roma.

Susto en Perú: un fiel lanzó un rosario e impactó en el rostro del papa León XIV

“Al final de mi visita apostólica, también quiero confimarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo, en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, dijo durante una misa multitudinaria que celebró en la base aérea de Las Palmas, en Lima.

Ante 1.500.000 de personas, el Sumo Pontífice también destacó que vivimos en “un mundo herido por la prepotencia” y puso el ejemplo de la vida de santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de Lima, que ha inspirado muchos de los discursos del Papa en estos días, para recordar que “los únicos que no pueden esperar son los pobres”.

Robert Prevost se despidió de Sudamérica después de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se caracterizó por un masivo recibimiento popular en cada punto de su viaje y con discursos que remarcaron el legado de Francisco.

Además, el viaje papal logró disipar cualquier duda sobre su salud a menos de un mes de ser operado de un tumor maligno en el pulmón derecho el 13 de octubre en la clínica Gemelli, de Roma.

El viaje fue puesto en duda más de una vez, pero en sus distintas apariciones públicas el Papa lució siempre activo y sin dar muestras de cansancio a pesar del amplio itinerario.

Cómo fue la última misa en suelo sudamericano

León XIV pidió ocuparse de los pobres en la misa celebrada en la base aérea de Las Palmas, en Lima, con la que concluyó su visita a Perú y su primera gira por Suramérica, que incluyó Uruguay y Argentina.

“Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, dijo. Por ello, invitó a los fieles “a abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor”.

“Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo”, añadió.

También pidió a la Iglesia que incluya a los pobres en sus proyectos y debates, incorporándolos “en la búsqueda de la verdad”.

La agenda del último día

En el último día de su visita a Perú, donde vivió alrededor de 20 años, se nacionalizó y fue obispo de Chiclayo, León XIV mantuvo una agenda apretada.

La jornada empezó temprano con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Después, presidió la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima. La ceremonia oficial de despedida se realizó en la Base Aeronaval del Callao, en la capital peruana.

El avión que lleva a Prevost de regreso al Vaticano llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes a las 10.25 hora italiana (6:45 de la Argentina).

El final de una visita histórica

La histórica visita del Papa comenzó el viernes 6 de este mes en Uruguay. Allí visitó Montevideo, Paysandú y Florida y permaneció hasta el domingo 8 por la tarde cuando voló a Buenos Aires.

En la Argentina pasó por la capital argentina, donde celebró una misa multitudinaria en Palermo; por la localidad de Claypole, en la que visitó el Cottolengo don Orione; la ciudad de Córdoba, donde también ofició una misa y finalmente la ciudad de Luján, con su tercer y último oficio religioso. Además, cumplió distintos encuentros religiosos, con el mundo del trabajo y la juventud.

En total movilizó a más de seis millones de personas, según cálculos del gobierno, aunque otras fuentes llevaron la cifra a 7,5 millones.

Si bien fue una visita meramente pastoral, dejó discursos que fueron leídos en clave política, con distintas reacciones en el gobierno de Javier Milei y la oposición, por su fuerte posicionamiento social y la defensa de la doctrina de la Iglesia.

El miércoles 11, León XIV concluyó su visita a la Argentina y partió al Perú, país al que considera su casa ya que vivió allí, en distintas etapas, durante casi dos décadas.

Prevost celebró misas, recorridos y reuniones en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pullcalpa, en el Amazonas.

El punto de mayor trascendencia y emotividad de su regreso al Perú se vivió sin dudas en Chiclayo, donde el Papa fue obispo durante ocho años entre 2015 y 2023 cuando fue llamado a Roma por Francisco.

En Cusco, la antigua capital inca, donde estuvo el domingo, su estancia generó una fuerte preocupación. La ciudad está ubicada a 3400 metros de altura. Sin embargo, no lució cansado y se lo vio atento y activo.

Hoy León XIV pone punto final a su primera gira latinoamericana y que de alguna manera llenó, en el caso de la Argentina, el vacío que dejó la ausencia del fallecido papa Francisco.