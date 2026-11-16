El Papa León XIV termina su histórica gira por Sudamérica tras visitar tres países

El papa León XIV concluirá este lunes su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. Luego de once días de viaje, diez ciudades y tres países , Robert Prevost encabezará las últimas actividades de su agenda en Lima, Perú, antes de emprender el regreso al Vaticano.

"Volvió a casa": León XIV llegó a Chiclayo y una multitud salió a recibir al Papa que conocieron como el "Padre Roberto"

La jornada comenzará a las 10:30 (12:30 de Argentina) , cuando presida la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. Más tarde, a las 13:15 (15:15 de nuestro país), participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

El vuelo que trasladará al Pontífice hacia Europa partirá a las 13:45 (15:45 de Argentina) . Su arribo al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está previsto para el martes a las 10:25, hora italiana.

La gira estuvo marcada por multitudinarias manifestaciones de fe y muestras de afecto en cada uno de los destinos. Además, durante sus intervenciones, León XIV hizo reiteradas referencias al legado de su antecesor, el papa Francisco, y puso el foco en cuestiones sociales y en la doctrina de la Iglesia.

La primera escala del viaje fue Uruguay , donde León XIV llegó el viernes 6 de noviembre. Durante su estadía visitó Montevideo, Paysandú y Florida, antes de trasladarse a Buenos Aires el domingo 8.

En Argentina, el Papa desarrolló una agenda que incluyó celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. En la Ciudad de Buenos Aires encabezó una misa multitudinaria en Palermo, mientras que en Claypole visitó el Cottolengo Don Orione. También estuvo en Córdoba y Luján, donde ofició otras celebraciones religiosas y mantuvo reuniones con representantes del mundo del trabajo y jóvenes.

Según estimaciones oficiales, las actividades del Pontífice convocaron a más de seis millones de personas, aunque otros cálculos elevaron la cifra hasta los 7,5 millones.

Aunque la visita tuvo un carácter pastoral, sus discursos generaron repercusiones en el escenario político argentino. Sus posicionamientos sobre la realidad social y la defensa de los principios de la Iglesia despertaron distintas interpretaciones y reacciones tanto en el Gobierno de Javier Milei como en sectores de la oposición.

El miércoles 11, León XIV dejó la Argentina y continuó su recorrido en Perú, un país con el que mantiene un vínculo especial, ya que vivió allí durante distintas etapas de su vida a lo largo de casi dos décadas.

Perú, una escala marcada por su historia personal

En territorio peruano, Prevost visitó Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Allí encabezó misas, recorridos y encuentros con comunidades religiosas y fieles.

Uno de los momentos más emotivos se produjo en Chiclayo, ciudad en la que se desempeñó como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Su regreso tuvo un significado especial para los habitantes de esa región, que lo recibieron con muestras de afecto.

El domingo, en tanto, llegó a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. La altura había generado preocupación por las exigencias físicas que podía representar para el Papa, pero durante sus actividades se lo observó activo y sin señales visibles de agotamiento.

Con las últimas actividades previstas para este lunes, León XIV pondrá fin a su primera gran gira latinoamericana. En el caso de la Argentina, su paso por el país también representó un acontecimiento de especial relevancia, en medio de la ausencia que dejó la muerte del papa Francisco.