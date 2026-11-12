Mónica de la Canal reclama la autoría de la canción "Alma Misionera" tras la visita papal

La compositora argentina Mónica de la Canal ha dado un paso crucial para reclamar la autoría de la canción "Alma Misionera", que cobró una inesperada notoriedad durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina.

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De la Canal, oriunda de Chascomús, afirma haber creado la obra en 1981, cuando tenía tan solo 18 años, y busca así desestimar versiones que atribuyen la pieza a otros autores. La melodía, conocida popularmente como "Alma misionera" o "Canción del misionero" y cuya autoría se disputaba, fue entonada por el Sumo Pontífice en momentos clave de su visita, generando una profunda emoción entre miles de fieles. Este resurgimiento de la canción la posiciona nuevamente en el centro de atención, no solo por su contenido religioso sino también por la historia detrás de su creación y su posterior difusión global.

En diálogo con medios, De la Canal ha compartido el manuscrito original de la obra, fechado en 1981, como prueba fehaciente de su creación. Este documento, que sobrevivió a mudanzas y al paso del tiempo, se convierte en un elemento central en su defensa legal, ya que precede por más de una década a otras atribuciones de autoría que surgieron en 1993.

La inspiración para "Alma misionera" surgió de la cercanía de Mónica de la Canal con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María en Chascomús. El contacto con su labor social y entrega pastoral la marcó profundamente durante su adolescencia, plasmándose en la letra y música de la pieza, originalmente titulada "Toma mi vida nueva".

Tras su estreno en un retiro espiritual en Gándara, la canción comenzó a expandirse naturalmente. Pasó de La Plata a otras regiones y, con el tiempo, cruzó fronteras, integrándose en misas, peregrinaciones y confirmaciones a nivel internacional. Su difusión masiva la convirtió en un clásico, a pesar de que su autora llegó a pensar que las canciones religiosas no tenían un autor individual.

El impacto cultural de la famosa visita papal

La reciente gira del papa León XIV por Argentina catapultó "Alma misionera" a una proyección masiva e inesperada. El Sumo Pontífice entonó la canción en el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y, al día siguiente, durante una vigilia juvenil en Palermo, ante más de un millón de fieles. Estos momentos, compartidos masivamente en redes sociales, conmovieron a los presentes y revitalizaron el interés por la historia detrás de la melodía.

La interpretación de "Alma misionera" por parte de artistas como Soledad Pastorutti, quien la cantó junto a su hermana Natalia Pastorutti antes de la misa papal en Palermo, añadió una dimensión adicional a la emoción. Este resurgimiento, si bien celebrado por De la Canal, también subraya la importancia de resolver la disputa por la titularidad, un proceso que se inició formalmente este año.

La compositora confía en que las pruebas que respalda su reclamo, incluyendo testimonios locales y el manuscrito original, permitirán esclarecer la paternidad de la obra. La canción, nacida de una experiencia juvenil de fe y servicio, se erige ahora como un símbolo de un patrimonio cultural y religioso que busca ser reconocido en su origen argentino.