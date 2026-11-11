León XIV visitó la cárcel de Devoto y dejó un mensaje a los presos: "Es una oportunidad para empezar de nuevo"

El papa León XIV llevó un mensaje de esperanza a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto durante su última jornada en Argentina.

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En una visita cargada de emoción, el Pontífice escuchó las historias de tres detenidos que encontraron en la fe una posibilidad de cambiar sus vidas y los convocó a aprovechar el tiempo de encierro para comenzar una nueva etapa. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”, expresó.

El encuentro se realizó este miércoles por la mañana en el gimnasio del establecimiento penitenciario, donde permanecen alojados los últimos 69 internos antes del cierre de la cárcel. León XIV fue recibido en la puerta por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe del Servicio Penitenciario Federal, prefecto general Fernando Martínez.

En el interior lo esperaba un coro que interpretó "Un nuevo sol". El Papa escuchó la canción y se sumó a una de sus estrofas: "Lo sabemos, el camino es el amor". También estuvo presente el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien agradeció su visita y recordó que Francisco acudía al penal todos los Jueves Santos.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue la participación de tres internos que compartieron sus experiencias personales. Cristian, Maximiliano y Reinaldo relataron cómo el acercamiento a la Iglesia y a la Pastoral Carcelaria les permitió encontrar un camino diferente después de atravesar problemas de consumo de drogas y alcohol, situaciones que los alejaron de sus familias y los llevaron a cometer delitos.

Cristian, de 29 años, fue el primero en hablar. Contó que está detenido desde 2025 y recordó que durante su etapa en situación de calle las adicciones lo empujaban a cometer delitos para sostener el consumo. Perdió su trabajo, se distanció de sus seres queridos y llegó a la cárcel con una profunda angustia.

"Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo", relató.

Su acercamiento a la capilla del penal marcó un cambio. Allí, según contó, sintió que no estaba solo y que Jesús lo acompañaba. Ahora está próximo a recuperar la libertad y tiene como objetivos conseguir un trabajo, tener su propia vivienda, volver a la Iglesia y reconstruir su vida.

"Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante", expresó ante León XIV.

El segundo testimonio fue el de Maximiliano, de 32 años, quien habló sobre los años que pasó atravesado por el consumo de drogas y alcohol. También recordó el dolor de haberse alejado de su familia y de haber perdido tiempo junto a sus hijas.

"Me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas, que ya no vuelve", manifestó. Según explicó, su llegada al penal significó un punto de inflexión y el comienzo de un proceso de recuperación personal a partir de su acercamiento a Jesús.

Su deseo ahora es construir una vida diferente, conseguir un trabajo digno y recuperar el vínculo cotidiano con sus hijas.

El último en compartir su historia fue Reinaldo, de 44 años. A diferencia de los anteriores, puso el acento en el acompañamiento recibido por parte de la Pastoral Carcelaria y en la importancia de sentirse querido y escuchado durante el encierro.

"Quiero contarles una buena noticia: una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos", sostuvo.

El mensaje del Papa en Devoto

Después de escuchar los relatos, León XIV reflexionó sobre las dificultades que atraviesan las personas privadas de libertad, desde la distancia con sus hijos y familiares hasta el peso de los errores cometidos y el sufrimiento de quienes fueron afectados por sus acciones.

"Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar", expresó.

El Pontífice reconoció que el encierro implica limitaciones y dolor, pero sostuvo que esas experiencias no deben convertirse en un impedimento para cambiar. En ese sentido, llamó a los internos a hacer las paces con Dios, recuperar sus vínculos familiares y encontrar un lugar en la sociedad.

"Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando", afirmó, al plantear que la conversión y la reconciliación pueden abrir caminos de transformación.

También cuestionó los falsos sentidos de poder asociados con las drogas, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción. Para explicar su mirada sobre las experiencias límite, dejó una de las frases centrales de su intervención: "El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite".

León XIV también dedicó palabras a los familiares de los detenidos, especialmente a madres, padres, parejas e hijos que sufren las consecuencias del encierro. Los invitó a encontrar fortaleza en la fe y recordó que, según el Evangelio, Cristo se identificó con los presos y también padeció la privación de su libertad.

Un pedido para humanizar las cárceles y acompañar a los jóvenes

En otro tramo de su mensaje, el Papa reconoció la tarea de quienes trabajan en los establecimientos penitenciarios. Convocó a agentes penitenciarios, profesionales, voluntarios y representantes de la Pastoral Carcelaria a sostener su labor frente a la violencia, la corrupción y la sensación de que nada puede cambiar.

"Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", remarcó.

Además, reclamó que los lugares de detención sean más humanos y cuenten con condiciones que favorezcan verdaderamente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad.

Finalmente, dirigió un llamado a las autoridades y a la sociedad argentina para proteger y acompañar a niños y jóvenes frente al avance de las redes delictivas. "Somos parte de la misma familia humana", concluyó.

La visita a Devoto fue el primer compromiso de León XIV en su último día en Argentina. Tras el encuentro con los internos, el Pontífice partió rumbo a Luján, donde encabezará una misa multitudinaria antes de trasladarse al aeropuerto de Ezeiza para continuar su viaje pastoral hacia Lima, Perú.