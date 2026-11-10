El roce menos pensado durante la visita del Papa: Zulemita Menem vs Yanina Latorre

La hija del expresidente argentino respondió a las críticas de la conductora televisiva, que disparó contra su vestimenta en los actos.

"Las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre”, lanzó Yanina Latorre, criticando a la hija y exesposa del expresidente Carlos Menem, por el atuendo que usaron en uno de los actos de la visita del Papa León XIV. "Las dos fueron primera dama, deberían poder seguir el protocolo, estaban de rosa y celeste", sumó.

Visiblemente molesta, Zulemita salió al cruce vías redes sociales. Respetuosa pero firme -y no sin tirar un palito para el rancho de la otrora "angelita"- la empresaria le respondió a la conductora que la acusó de no respetar el código de etiqueta en la misa que celebró el Sumo Pontífice en el Monumento a los españoles, y aclaró las razones por las cuales no llevó ropa negra, como los otros invitados.

El descargo de Zulemita Menem “Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien es el protocolo. El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal”, escribió en el inicio de su descargo.

Seguidamente, fundamentó que el encuentro no era un acto privado en la Santa Sede, sino una celebración litúrgica popular al aire libre. Además, detalló que las pautas formales enviadas por la organización no imponían tonalidades específicas, aunque aconsejaban evitar prendas ceñidas o de mangas cortas; un pase de factura a la misma Yanina que, por el calor -según dijo- se quitó el saco y quedó con una remera sin mangas, mostrando los brazos.

"Mucha gente preguntaba por la ropa, decía que era de negro, que había que ir de manga larga, yo fui con un traje negro y esta remera. Llegó un momento que el calor era tan abrumador que todo el mundo se empezó a sacar los sacos", contó en su programa de radio El Observador. "Entiendo que un brazo no iba a hacer nada, nadie nos dijo nada", acotó Latorre.