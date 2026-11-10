    • 10 de noviembre de 2026 - 17:17

    Máxima Moral: la protagonista de la ópera prima de Pez Dorado

    Tras el estreno mundial en Mar del Plata, el largometraje "El agua nunca dolió", debutará este jueves en Cinemacenter de San Juan.

    La protagonista de la película de Pez Dorado, Máxima Moral Fernández (foto Mariano Arias, DIARIO DE CUYO)

    La protagonista de la película de Pez Dorado, Máxima Moral Fernández (foto Mariano Arias, DIARIO DE CUYO)

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

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    Oruste y Bustelo, de Pez Dorado, felices tras el estreno mundial de su primer largometraje de ficción, El agua nunca dolió, en Mar del Plata. 

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    El cine de San Juan llega a la gran pantalla, con el primer largometraje de ficción de Pez Dorado (fotos gentileza Pez Dorado CC)

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    Máxima en la piel de Juana (fotos gentileza Pez Dorado)

    Máxima en la piel de Juana (fotos gentileza Pez Dorado)

    Esto de verse en la gran pantalla comenzó el pasado fin de semana en Mar del Plata, donde Máxima participó del estreno mundial del film, en el marco del festival de cine argentino Fuera de Campo.

    “Fue muy lindo conocer Mar del Plata y ver el teatro”, dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO. Allí, junto al equipo encabezado por la guionista y directora Ana Clara Bustelo y la productora Tatiana Oruste, también vivió la experiencia de estar en una sala colmada (las entradas se habían agotado con anterioridad), escuchar los aplausos y recibir las felicitaciones del público por su interpretación.

    El equipo de

    El equipo de "El agua..." en el estreno de Mar del Plata

    “Muchos nervios y mucha vergüenza”, sintió Máxima en un momento. “Pero también me sentí muy diferente y cambiada, ya que era muy chiquita en la película”, agregó. “Recibí muchos aplausos y muchos halagos”, relató sobre el momento en que finalizó la película, que entonces le terminó de cerrar. “Es que yo no la había visto, y cuando la grabábamos, yo no me sabía muy bien el orden de todas las escenas, así que ahí ya pude entenderla por completo”, expresó.

    Es una historia muy bonita, muy dura, pero muy conmovedora también, al ser que estaba desde el punto de vista de una niña. Por ejemplo, algunos caprichos que tiene Juana, hay que entenderlos, porque es una niña”, declaró la protagonista. “Hay escenas que me parecieron divertidas y algunas bastante tristes, donde había mucho silencio”, acotó.

    Del juego a la película

    Máxima junto a Ana Clara Bustelo y Pilar Mestre

    Máxima junto a Ana Clara Bustelo y Pilar Mestre

    “No, nunca hice teatro ni nada”, contó Máxima. “Yo sentía que todo el tiempo estaba jugando y me sentía muy cómoda, así que lo viví muy bien, muy feliz todo el tiempo. A veces me tocaba levantarme muy temprano y eso, pero todo bien”, rememoró la pequeña sanjuanina aquellos días de rodaje junto al elenco, que se concretó cuando las clases ya habían terminado.

    El método de trabajo fluyó naturalmente, sin libretos complejos que memorizar. “Nunca me dieron a leer el guion, sino que me decían cómo era la escena y yo la tenía que interpretar”, explicó. “Y me acuerdo que lo último fue una escena del hospital y, al momento de terminar, fue todo un festejo, me cargaron encima, fue mucho griterío todo”, sonrió, subrayando el vínculo que tejió con el equipo.

    Lo que viene: estreno en el cine de San Juan

    Tras haber vivido el estreno en la costa, Máxima se prepara para el estreno en el cine de San Juan, adonde la acompañarán no solo sus padres, como en “La Feliz”, sino también sus dos hermanos mayores, otros familiares, amigos y conocidos.

    La mayoría de mi familia quiere ir a verme, también mis amigas más cercanas, algunas que salieron de la peli tienen ganas de ir a verla; todos con mucha emoción y alegría de verme de tan chiquita”, declaró Maxi, que ya terminó el segundo año en la Escuela de Comercio y a quien le gusta matemática y contabilidad, pero… tras la buena experiencia, no descarta volver a la actuación si sale la oportunidad. Como sea, su nombre ya tiene un lugar especial en los créditos (y en el corazón) del primer largometraje de ficción de Pez Dorado.

    Ana Clara Bustelo, de Pez Dorado: “Es ella”

    El agua nunca dolió hunde raíces en la vida de su guionista y directora, Ana Clara Bustelo. Parte de su propia infancia está reflejada en esta película.

    Juana es una pequeña de 9 años que sufre un accidente andando a caballo y se fractura el fémur. Allí comienza su lucha por volver a caminar. La trama tiene como marco la crisis sociopolítica argentina a comienzos del nuevo milenio. Y Máxima es quien da vida a Juana.

    “La historia con Maxi es muy fuerte y muy linda”, dice de movida Bustelo. “Yo la conozco desde muy chiquita y siempre decía que era la protagonista ideal, pero no tenía la edad. Y como nos costó tanto encontrar financiamiento, cuando tuvimos todo listo para filmarla, Maxi ya tenía la edad. Igual, con Pilar Mestre, la directora de actores, decidimos hacer un casting y la invitamos. Yo la veía y decía ‘es ella’, pero necesitábamos probar otras personas, porque una puede estar equivocada”, relató.

    La directora y la protagonista de la película

    La directora y la protagonista de la película

    Confirmada en el protagónico, empezó una serie de actividades con Máxima, junto a Mestre y Bustelo. “Hicimos un equipo muy lindo y trabajamos fuertemente las tres. Hicimos muchas actividades juntas, ir a la Difunta Correa, jugar en los autitos chocadores, íbamos a tomar helado, a la pileta…. Muchas cosas de la vida y en eso se iban colando algunas cosas de las escenas. Así fue la preparación, generando mucho vínculo, y fue la manera más linda de ir a rodaje. Con ella nunca trabajamos el guion, nunca lo leyó, aunque yo le regalé el mío. Trabajamos mucho a partir del juego”, explicó la directora. “Con Pilar charlábamos mucho de cómo ira acompañándola en el proceso. Para nosotros era una responsabilidad muy grande trabajar con una niña, pero la verdad que ella y todo lo que sus papás acompañaron con tanta libertad y confianza en ella, fueron increíbles”, acotó.

    Ella es una gran actriz, hace todo desde el juego y entendiendo la profundidad de lo que está haciendo, desde un lugar emocional, que es lo más valioso…”, valoró Bustelo. “El proceso con la Maxi ha sido lo más importante y lo más lindo, y eso se siente en la película. A mí me moviliza mucho”, cerró la directora.

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