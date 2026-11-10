Felipe Fort repartió chocolates en la misa del Papa y marcó el contraste con la polémica carpa VIP

Felipe Fort regaló productos de la empresa familiar a los fieles que esperaban en Palermo, generando repercusiones en las redes sociales.

En el marco del escándalo desatado por los tratos preferenciales hacia figuras públicas durante la misa del papa León XIV en Buenos Aires, un gesto inesperado captured la atención de los presentes. Felipe Fort, hijo del recordado empresario Ricardo Fort, se acercó a los fieles en el predio de Palermo para repartir chocolates y alfajores de la histórica firma familiar.

La actitud del joven heredero fue leída como un marcado contraste frente a la polémica por la habilitación de un sector VIP exclusivo. Durante el encuentro multitudinario, personalidades de la política, el empresariado y el espectáculo contaron con asientos reservados, áreas delimitadas y servicio de catering privado.

Indignación por los privilegios y pedido de informes Mientras la marea de creyentes debió soportar extensas horas de espera de pie y bajo el sol para seguir la ceremonia, las comodidades otorgadas a la nómina de invitados especiales desataron un vendaval de críticas en redes sociales y en el ámbito político. La controversia escaló al punto de motivar la presentación de un pedido de explicaciones en el Congreso de la Nación para determinar responsabilidades en la organización del evento eclesial.