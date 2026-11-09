¡Por el poder de Grayskull! MOTU San Juan celebra a He Man

La nostalgia ochentera y el coleccionismo confluirán este fin de semana en la Expo Geek , con una edición especial dedicada a He Man . Y para rendirle honores al inolvidable héroe de Eternia, los organizadores de la exposición y feria convocaron a un grupo de "especialistas" sanjuaninos en la franquicia: MOTU San Juan.

Se trata de un grupo de unos quince fanáticos sanjuaninos de la emblemática franquicia Masters of the Universe , que retocan y amplían un diorama con piezas vintage para exhibir en el Centro Cultural Conte Grand, los días 14 y 15 de noviembre .

En los tiempos que dejan libres sus ocupaciones y familias, los coleccionistas sanjuaninos ultiman los detalles para su participación en esta edición especial, que reunirá maquetas monumentales y reliquias de una época dorada que marcó a toda una generación, donde ellos tendrán un lugar especial.

El grupo, integrado por hombres de entre 38 y 52 años, que encontraron en el coleccionismo un puente directo hacia la infancia. Ellos son Santiago Velazco, Andrés Vera, Fredy Sánchez, Facundo González, Javier Berón, Marco Criado, Alejandro Climent, Martín Vera, Osvaldo Guevares, Andrés Godoy, Mario Morales, Daniel Miola, Martín Carelli, Gabriel Rodrigo, Leopoldo Sanguín y Martín Godoy ; y para todos, cada figura remite a una niñez cargada de juegos, acción e imaginación.

“ Este universo de lo vintage es la retórica, la nostalgia de la infancia en los 80, época en la que se jugaba, de una niñez donde había poca televisión, donde no había redes sociales , y en ese marco las cosas eran más simples”, expresó Andrés Vera en charla con DIARIO DE CUYO. El coleccionista rememoró cómo empezó su vínculo con este universo.

Una de las apuestas de MOTU San Juan sobre el universo He Man

“Yo no podía ver mucho la serie cuando era chico, por mis actividades, así que mi relación con este universo y He Man viene del juguete, y lo fantástico que sucedía, porque tenía una serie de características, desde cómo venía empacado, las ilustraciones que tenía el blíster, el muñeco articulado y la historieta que traía adentro, la lectura de los mini cómics, un montón de disparadores que te hacían volar la imaginación”, relató. En ese tren, también destacó la dificultad que implicaba adquirir aquellas piezas, que guardaron año tras año como verdaderos tesoros.

“Eran figuras que tampoco salían dos mangos, eran caras y aparecía una cada tanto. De hecho, la primera que tuve fue un Skeletor, y estuve ocho meses hasta que me compraron el segundo muñeco”, rememoró.

En aquella época, el mercado local atravesaba particularidades de producción y comercialización, y al respecto Vera dijo que cuando la línea internacional comenzó a decaer en Estados Unidos, hacia 1987, la firma Top Toys continuó un tiempo más la fabricación bajo licencia en el país, con muy buena factura.

“Antes que cerrara la producción de He-Man sí eran más económicas, se conseguían en Casa Tía, con promociones de dos por uno, pero al principio era una inversión importante”, explicó.

He Man: mística y permanencia

Según Andrés, aquel universo original -el que lo apasiona- poseía una mística inigualable impulsada por grandes artistas contratados por Mattel.

“Juntaron a un grupo de talentos que trabajaron para la franquicia. Alfredo Alcalá, por ejemplo, confeccionó los primeros minicomics y luego escribió e ilustró otros más. Su ilustración es barbárica, zarpada, buenísima. Él mostraba a un héroe que salía de una tribu, nada que ver a lo que salió después en Filmation (NdeR estudio que sacó la serie en el ’83), que es la transformación del príncipe Adam, que vivía en un palacio”, detalló sobre aquellos primeros ejemplares que moldearon su fanatismo.

Justamente, los integrantes MOTU San Juan consideran que es este cariño que caló hondo en los fans de la serie, muchos de ellos coleccionistas, es lo que sostuvo la permanencia de la franquicia a lo largo de las décadas.

"Lo que pasó con MOTU no es comparable a lo que sucedió con Batman o Spiderman, o Dragon Ball en las series, que hay una decisión empresarial para que se mantenga como franquicia en el tiempo. MOTU es la fuerza de los fans por sostener a He-Man, eso hizo que se sostuviera en el tiempo, básicamente, más allá de algunas cosas que salieron después", aseguró. "Por eso, que se le brinde un espacio y que se hable de He Man, es algo fantástico, que nos conmueve", acotó. “He Man es algo que llevamos en el corazón, ha sido una parte importante de la niñez de muchas personas”, valoró.

He Man es algo que llevamos en el corazón, ha sido una parte importante de la niñez de muchas personas He Man es algo que llevamos en el corazón, ha sido una parte importante de la niñez de muchas personas

Coleccionistas: manos a la obra

Para esta edición especial, el colectivo sanjuanino preparó una puesta en escena única que incluye un diorama de gran escala con todas las figuras originales de la primera generación de 1982.

Andrés explicó que la muestra incorporará mejoras visuales respecto a eventos anteriores. “A ese playset le haremos una modificación, un planteamiento escenográfico con vapor de glicerina y algunos retoques de iluminación, y estamos trabajando en otro diorama para otro playset que es una sorpresa. Una pista, es el playset por excelencia de la línea MOTU”, adelantó.