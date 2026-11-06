Llega la 6° Expo Geek Collection, con un especial dedicado a He-Man

Los días 14 y 15 de noviembre, el Centro Cultural Conte Grand albergará una nueva edición de la exposición, que tendrá diferentes atracciones y temáticas.

La Expo Geek Collection de San Juan se prepara para presentar una nueva edición los días 14 y 15 de noviembre. En esta ocasión, el encuentro de los dedicados y entusiastas coleccionistas se trasladará al Centro Cultural Conte Grand, con el objetivo de ofrecer un espacio más amplio para recibir a expositores y a un público cada vez más numeroso.

Esta sexta edición marca un hito de crecimiento para la organización. Según explicó a DIARIO DE CUYO Nelson Gómez, organizador, el cambio de locación responde justamente a la gran convocatoria de los eventos anteriores. "Ahora hemos cambiado de lugar. En el Conte Grand tenemos más espacio y podemos tener más expositores, y está bueno porque habrá invitados de Buenos Aires", marcó Gómez, no sin destacar también la respuesta de la comunidad.

"La aceptación de la gente cada vez es mayor. En el último evento que hicimos, que fue con el especial de Dragon Ball, fue muchísima gente, más de la que esperábamos en realidad. Nos sorprendimos porque tuvimos mucha más convocatoria que en otras oportunidades", subrayó el organizador, quien resaltó que siempre se apunta a un público familiar, puesto que en las exposiciones hay atracciones para todas las edades y gustos.

Es que, si bien He Man será el gran protagonista de esta doble jornada, la propuesta no se limita exclusivamente al protagonista de turno, en este caso, el universo MOTU. Tal como estilan, la Geek contará con más de 40 expositores que exhibirán colecciones que abarcan mundos tan variados como Transformers, Marvel, muñecas Barbie y bebotes, autos y camiones de colección y piezas restauradas, entre muchas otras.

Además, la feria integrará también puestos de venta al aire libre, exhibición de consolas y arte. Para los más pequeños, se dictarán talleres gratuitos de pintura y de figuras en 3D.