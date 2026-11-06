    • 6 de noviembre de 2026 - 10:08

    Noviembre trae nuevas noches de cine y risas en UPCN

    El ciclo de cine gratuito ofrecerá todos los viernes de este mes una variada selección de comedias aptas para mayores de 13 años.

    El cine de UPCN ofrecerá comedias latinoamericanas de diferentes épocas.&nbsp;

    El cine de UPCN ofrecerá comedias latinoamericanas de diferentes épocas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva cartelera se despliega este mes en el ciclo de cine de UPCN, una propuesta ya tradicional para afiliados y para la comunidad en general, que comenzará esta noche. Las proyecciones se llevarán a cabo todos los viernes del mes a partir de las 21 horas en el Salón Cultural del gremio, ubicado en Sarmiento 461 sur, con entrada libre y gratuita.

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    Los títulos elegidos para este capítulo pertenecen a distintas épocas del cine latinoamericano, abarcando desde clásicos indiscutibles de décadas pasadas hasta producciones recientes de los últimos años.

    La programación de UPCN para noviembre

    Perra vida (2024) - Viernes 6 de noviembre

    Dirigida por Gabriela Sobarzo y Felipe Braun, y protagonizada por Daniela Ramírez y Felipe Braun, sigue a una estricta abogada que hiere accidentalmente a un perro. Para complacer a su hija acepta cuidarlo, pero el caos estalla al aparecer su verdadero dueño, forzándola a fingir una relación.

    El patrullero 777 (1978) - Viernes 13 de noviembre

    Bajo la dirección de Miguel M. Delgado, la clásica comedia cuenta con las actuaciones de Mario Moreno "Cantinflas" y Ana Bertha Lepe. Narra las peripecias del abnegado oficial Diógenes Bravo, quien recurre a métodos insólitos para cuidar a los vecinos e intentar atrapar al jefe de una peligrosa banda.

    Hasta que amanezca (2026) - Viernes 20 de noviembre

    Dirigida por Luis Ybarra Becker y protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro y Laura Londoño. Tras una dura separación, un grupo de amigas se junta con engaños para revivir viejos recuerdos y reflexionar sobre la vida, descubriendo en esa velada que los lazos verdaderos prevalecen a través del tiempo.

    Una mujer sin filtro (2018) - Viernes 27 de noviembre

    Dirigida por Luis Eduardo Reyes y liderada por Fernanda Castillo y Flavio Medina. La historia presenta a Paz, una mujer abrumada y contenida que, tras acudir a una sesión con un curandero, libera todo su estrés acumulado y comienza a actuar sin censura, atreviéndose a hacer lo que jamás imaginó.

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