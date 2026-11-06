Noviembre trae nuevas noches de cine y risas en UPCN

Una nueva cartelera se despliega este mes en el ciclo de cine de UPCN, una propuesta ya tradicional para afiliados y para la comunidad en general, que comenzará esta noche. Las proyecciones se llevarán a cabo todos los viernes del mes a partir de las 21 horas en el Salón Cultural del gremio, ubicado en Sarmiento 461 sur, con entrada libre y gratuita.
Los títulos elegidos para este capítulo pertenecen a distintas épocas del cine latinoamericano, abarcando desde clásicos indiscutibles de décadas pasadas hasta producciones recientes de los últimos años.
La programación de UPCN para noviembre
Perra vida (2024) - Viernes 6 de noviembre
Dirigida por Gabriela Sobarzo y Felipe Braun, y protagonizada por Daniela Ramírez y Felipe Braun, sigue a una estricta abogada que hiere accidentalmente a un perro. Para complacer a su hija acepta cuidarlo, pero el caos estalla al aparecer su verdadero dueño, forzándola a fingir una relación.
El patrullero 777 (1978) - Viernes 13 de noviembre
Bajo la dirección de Miguel M. Delgado, la clásica comedia cuenta con las actuaciones de Mario Moreno "Cantinflas" y Ana Bertha Lepe. Narra las peripecias del abnegado oficial Diógenes Bravo, quien recurre a métodos insólitos para cuidar a los vecinos e intentar atrapar al jefe de una peligrosa banda.
Hasta que amanezca (2026) - Viernes 20 de noviembre
Dirigida por Luis Ybarra Becker y protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro y Laura Londoño. Tras una dura separación, un grupo de amigas se junta con engaños para revivir viejos recuerdos y reflexionar sobre la vida, descubriendo en esa velada que los lazos verdaderos prevalecen a través del tiempo.
Una mujer sin filtro (2018) - Viernes 27 de noviembre
Dirigida por Luis Eduardo Reyes y liderada por Fernanda Castillo y Flavio Medina. La historia presenta a Paz, una mujer abrumada y contenida que, tras acudir a una sesión con un curandero, libera todo su estrés acumulado y comienza a actuar sin censura, atreviéndose a hacer lo que jamás imaginó.