Noviembre trae nuevas noches de cine y risas en UPCN

El ciclo de cine gratuito ofrecerá todos los viernes de este mes una variada selección de comedias aptas para mayores de 13 años.

Una nueva cartelera se despliega este mes en el ciclo de cine de UPCN, una propuesta ya tradicional para afiliados y para la comunidad en general, que comenzará esta noche. Las proyecciones se llevarán a cabo todos los viernes del mes a partir de las 21 horas en el Salón Cultural del gremio, ubicado en Sarmiento 461 sur, con entrada libre y gratuita.

Los títulos elegidos para este capítulo pertenecen a distintas épocas del cine latinoamericano, abarcando desde clásicos indiscutibles de décadas pasadas hasta producciones recientes de los últimos años.

La programación de UPCN para noviembre Perra vida (2024) - Viernes 6 de noviembre Dirigida por Gabriela Sobarzo y Felipe Braun, y protagonizada por Daniela Ramírez y Felipe Braun, sigue a una estricta abogada que hiere accidentalmente a un perro. Para complacer a su hija acepta cuidarlo, pero el caos estalla al aparecer su verdadero dueño, forzándola a fingir una relación.

El patrullero 777 (1978) - Viernes 13 de noviembre Bajo la dirección de Miguel M. Delgado, la clásica comedia cuenta con las actuaciones de Mario Moreno "Cantinflas" y Ana Bertha Lepe. Narra las peripecias del abnegado oficial Diógenes Bravo, quien recurre a métodos insólitos para cuidar a los vecinos e intentar atrapar al jefe de una peligrosa banda.

Hasta que amanezca (2026) - Viernes 20 de noviembre Dirigida por Luis Ybarra Becker y protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro y Laura Londoño. Tras una dura separación, un grupo de amigas se junta con engaños para revivir viejos recuerdos y reflexionar sobre la vida, descubriendo en esa velada que los lazos verdaderos prevalecen a través del tiempo.