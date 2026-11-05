"Brothers", en el Teatro del Bicentenario: se cancela el conversatorio del viernes 6

El Teatro del Bicentenario informó la cancelación del conversatorio sobre arte y creación musical de la obra "Brothers", programado originalmente para este viernes 6 de noviembre. Pese a esta suspensión, la expectativa continúa firme para el estreno mundial del espectáculo, que subirá al escenario este sábado 7 de noviembre.
Estreno mundial inspirado en los hermanos Van Gogh
Creado por el compositor y violonchelista Jorge Bosso, "Brothers" propone un emotivo recorrido por el vínculo entrañable entre Vincent y Theo van Gogh. La propuesta entrelaza la interpretación musical en vivo, una voz narrante que rescata pasajes de las famosas cartas entre ambos hermanos y un cuidado despliegue de proyecciones visuales construidas a partir de facsímiles epistolares.
En escena, el diálogo solista entre los violonchelos de Jorge Bosso y Eduardo Vassallo actúa como una metáfora del lazo fraterno, acompañados por la Camerata San Juan y la Orquesta Escuela, bajo la dirección musical de Ivana Zecca.
La función principal se llevará a cabo en la sala principal del Teatro del Bicentenario este sábado 7 de noviembre a las 21:00 h. Las entradas tienen un valor general de $40.000 y pueden adquirirse tanto en la boletería del teatro como a través del sitio tuentrada.com.