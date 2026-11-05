"Brothers", en el Teatro del Bicentenario: se cancela el conversatorio del viernes 6

Hoy jueves se hizo la visita especial y el sábado 7 tendrá lugar el estreno mundial del espectáculo. Solo la charla queda suspendida.

El Teatro del Bicentenario informó la suspensión del conversatorio sobre Brothers

El Teatro del Bicentenario informó la cancelación del conversatorio sobre arte y creación musical de la obra "Brothers", programado originalmente para este viernes 6 de noviembre. Pese a esta suspensión, la expectativa continúa firme para el estreno mundial del espectáculo, que subirá al escenario este sábado 7 de noviembre.

Estreno mundial inspirado en los hermanos Van Gogh Creado por el compositor y violonchelista Jorge Bosso, "Brothers" propone un emotivo recorrido por el vínculo entrañable entre Vincent y Theo van Gogh. La propuesta entrelaza la interpretación musical en vivo, una voz narrante que rescata pasajes de las famosas cartas entre ambos hermanos y un cuidado despliegue de proyecciones visuales construidas a partir de facsímiles epistolares.

En escena, el diálogo solista entre los violonchelos de Jorge Bosso y Eduardo Vassallo actúa como una metáfora del lazo fraterno, acompañados por la Camerata San Juan y la Orquesta Escuela, bajo la dirección musical de Ivana Zecca.