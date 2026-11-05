    • 5 de noviembre de 2026 - 20:53

    "Brothers", en el Teatro del Bicentenario: se cancela el conversatorio del viernes 6

    Hoy jueves se hizo la visita especial y el sábado 7 tendrá lugar el estreno mundial del espectáculo. Solo la charla queda suspendida.

    El Teatro del Bicentenario informó la suspensión del conversatorio sobre Brothers

    El Teatro del Bicentenario informó la suspensión del conversatorio sobre Brothers

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Teatro del Bicentenario informó la cancelación del conversatorio sobre arte y creación musical de la obra "Brothers", programado originalmente para este viernes 6 de noviembre. Pese a esta suspensión, la expectativa continúa firme para el estreno mundial del espectáculo, que subirá al escenario este sábado 7 de noviembre.

    Leé además

    Mariana Clemensó disfruta de un gran presente artístico, de la mano de su espectáculo Mestiza. 

    Mariana Clemensó, la artista sanjuanina que toca el cielo con las manos
    El Teatro del Bicentenario, plataforma de lanzamiento de un espectáculo sobre los hermanos Van Gogh (foto Daniel Arias - DIARIO DE CUYO)

    Brothers: el Teatro del Bicentenario presenta un estreno mundial inspirado en Vincent y Theo van Gogh

    Estreno mundial inspirado en los hermanos Van Gogh

    Creado por el compositor y violonchelista Jorge Bosso, "Brothers" propone un emotivo recorrido por el vínculo entrañable entre Vincent y Theo van Gogh. La propuesta entrelaza la interpretación musical en vivo, una voz narrante que rescata pasajes de las famosas cartas entre ambos hermanos y un cuidado despliegue de proyecciones visuales construidas a partir de facsímiles epistolares.

    En escena, el diálogo solista entre los violonchelos de Jorge Bosso y Eduardo Vassallo actúa como una metáfora del lazo fraterno, acompañados por la Camerata San Juan y la Orquesta Escuela, bajo la dirección musical de Ivana Zecca.

    La función principal se llevará a cabo en la sala principal del Teatro del Bicentenario este sábado 7 de noviembre a las 21:00 h. Las entradas tienen un valor general de $40.000 y pueden adquirirse tanto en la boletería del teatro como a través del sitio tuentrada.com.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El último espectáculo de los coros de niños y jóvenes de la UNSJ estuvo dedicado al Universo. Ahora, los brillantes coreutas se sumergirán en el mundo del Circo. 

    Los coros de niños y jóvenes presentan "El Circo" en el Teatro del Bicentenario

    El espacio funcionará durante cinco días en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario y estará abierto de 11 a 21.

    San Juan abrirá una exposición de productos y empresas locales durante el Ironman: cuándo y dónde visitarla

    san juan rock fest: una primera edicion historica con foco en la cultura local y la inclusion

    "San Juan Rock Fest": una primera edición histórica con foco en la cultura local y la inclusión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Cassa Natal de Sarmiento estará abierta al público la noche del 14 de noviembre, con activiidades epeciales. Durante el mes, habrá otras propuestas (fotos gentileza Casa Natal de Sarmiento)

    "La casa despierta de noche": una jornada única en la Casa Natal de Sarmiento

    Por Estela Ruiz M.