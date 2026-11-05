"San Juan Rock Fest": una primera edición histórica con foco en la cultura local y la inclusión

San Juan sumará una cita imprescindible a su agenda cultural. Este sábado 7 de noviembre, el predio de La Meseta se convertirá en el epicentro de la primera edición del San Juan Rock Fest, una apuesta independiente que nace para potenciar la escena musical de la provincia, dar protagonismo a los artistas locales y garantizar el acceso popular a la cultura.
Detrás del proyecto organizado por Marcos Ortiz e impulsado por un equipo de trabajo colectivo la propuesta busca consolidar un espacio permanente en la provincia con entradas accesibles para que toda la comunidad pueda disfrutar del rock local.
Grilla de artistas y el talento sanjuanino sobre el escenario
La primera convocatoria del festival reunirá a destacadas bandas de la escena rockera provincial que repasarán sus repertorios en una jornada intensa:
- E
- Oktubre
- El Último Bondi
- Huaykil
- Deborador de Héroes
- Santos & Pecadores
La iniciativa apunta a demostrar la capacidad de organización, la calidad artística y la respuesta del público sanjuanino para sostener festivales de gran escala producidos en la provincia.
Inclusión real: la participación de la Fundación Incluyamos
Uno de los pilares distintivos del San Juan Rock Fest es su enfoque inclusivo. En esta primera edición, el evento contará con la participación activa de la Fundación Incluyamos, institución sanjuanina que cumple cuatro años promoviendo el derecho al ocio, la recreación y la integración comunitaria de personas con discapacidad.
La fundación cuenta con un valioso recorrido en la organización de salidas colectivas a grandes shows (como Q’ Lokura, Euge Quevedo o Kolombo) y viajes a Cosquín Rock. Su presencia en La Meseta reafirma la premisa que guía a la institución: la inclusión no se declama, se vive a través de experiencias reales.
"San Juan Rock Fest propone instalar una nueva mirada sobre los encuentros musicales: que sean también herramientas de participación, integración, identidad y crecimiento cultural", destacaron desde la organización.
Guía para asistir: fecha, lugar y entradas
Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.
Lugar: La Meseta, San Juan.
Venta de entradas: Disponibles de forma digital a través de la plataforma FanTicket.ar.
Organización: Marcos Ortiz / Prensa y difusión: Charly Flores (No Lo Entenderías).
Bajo la premisa "El rock nos une. La cultura nos incluye", el encuentro promete inaugurar un nuevo espacio de encuentro para la música independiente y el público de toda la provincia.