El Plan de la Mariposa en San Juan: la banda de hermanos de Necochea que no para de crecer

En el marco de su gira por la región de Cuyo, El Plan de la Mariposa tocará en San Juan este viernes 6 de noviembre . La banda de los hermanos Andersen nacida a la orilla del mar, en Necochea , traerá un show que repasará canciones de todos sus discos, con la energía que mostraron recientemente en el Movistar Arena.

En la antesala del recital, Camila Andersen habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento que atraviesa el grupo integrado por los hermanos Sebastián, Valentín, Santiago, Máximo y Camila; junto a Julián Ropero y Andrés Nor.

"Relindo seguir recorriendo este país tan hermoso. Nos encanta tocar en vivo. Después del Movistar, que estuvo muy potente, estamos con muchas ganas de seguir compartiendo la música en vivo, que es como lo más hermoso que hay ", dijo entusiasmada. "Trataremos de llevar un poco del Movistar y recorreremos un poco de todos los discos. Nos gusta ir variando la lista y poner algunas partes instrumentales", adelantó Mila, quien aseguró que viven cada estación de la gira con plenitud.

"La verdad que lo vivimos con mucha conciencia y con mucho agradecimiento, porque El Plan siempre tuvo esas ganas de salir y tocar y viajar. Y poder seguir haciéndolo después de tantos años y que cada vez podamos llevar la música a más lugares es hermoso; y muy loco , porque vas a un lugar donde no conocés a nadie y hay un montón de gente que te está esperando, que es amorosa, que te recibe, que sabe tus canciones, que las canta", remarcó Camila.

El Plan de la Mariposa nació en Necochea. "Empezó en el 2000, así como la semilla, y en el 2008 o 2009 sacamos unos demos. Mis hermanos se juntaban a improvisar, porque siempre estuvo muy presente la música en mi casa, como parte de la vida. Todos los años nuevos, en mi familia todos tocan la guitarra, mis primos, mis tíos, siempre era cantar alrededor del fuego ", contó la cantante.

"Cuando mis hermanos empezaron a armar el proyecto, yo estaba ahí. A mí siempre me había gustado cantar, había tomado clases de canto, pero era muy tímida, estaba como que quería, pero no podía. Ellos me insistieron para que me una al proyecto y empezamos a tocar en casa, con nuestros amigos, en una plaza, un bar, muy de pueblo. De repente teníamos varias canciones y fue como 'bueno, grabémoslas', y así grabamos el primer disco solos, sin saber nada, que fue un caos” rememoró Camila entre risas. “Me acuerdo que grabamos 20 millones de tomas de todo porque eran 20 millones de canales y fue una locura. Después para el segundo vinieron algunos a ayudarnos un poco y ya nos organizamos mejor”, acotó.

Con las alas firmes, la mariposa empezó a volar lejos. Desde aquellos comienzos, la banda creció hasta llenar Niceto, Vorterix, Obras, el Luna Park y dos Movistar Arena en 2026. Y tras girar por Europa y Latinoamérica, en 2027 tocarán por primera vez en Australia.

"Yo me sorprendo muchísimo, ni en pedo me imaginé que todo esto iba a pasar. Nosotros nos miramos en el escenario y decimos 'qué buena onda poder estar viviendo esto y con mi familia'. Podemos disfrutar de los logros que van sucediendo, los disfrutamos mucho", valoró la cantante.

Una banda de hermanos

Trabajar en familia implicó ajustar la convivencia y el trabajo diario. "Es una relación intensa, con los años fuimos acomodando y ordenando el vínculo y el trabajo. Teníamos que ver cada uno qué parte del proyecto quería asumir; yo por ejemplo me hice cargo del vestuario y de las redes… como no teníamos plata para contratar gente, mil veces hicimos de todo, desde la escenografía de los videos a filmar y editar. Y ordenar el proyecto ayudó a la armonía", detalló Camila, parte de los trillizos junto a Valentín y Máximo, para quien este lazo siempre jugó a favor.

"Siento que El Plan ha sido una gran oportunidad, como hermanos, de profundizar en el vínculo. Trabajamos todos los días, nos vemos todos los días, viajamos en bondi 25 horas juntos, como que hubo que pulir cosas y separar tantos, pero hay un amor muy grande que siempre estuvo, somos una familia muy unida. Y ahora, ya más grandes, hay una armonía y una relación adulta que está muy buena”, declaró. “Y a esta altura, somos nosotros los hermanos, pero hace muchos años que estamos laburando con los otros chicos de la banda y con mucha gente, que ya son familia también”, expresó.

Hay un amor muy grande que siempre estuvo, somos una familia muy unida. Y ahora, ya más grandes, hay una armonía y una relación adulta que está muy buena Hay un amor muy grande que siempre estuvo, somos una familia muy unida. Y ahora, ya más grandes, hay una armonía y una relación adulta que está muy buena

El nombre: una forma de entender la música

"Dos de mis hermanos estaban improvisando una canción y le pusieron de nombre 'El plan de la mariposa'. Cuando buscamos nombre para la banda, nos gustó esa idea de la transformación, un gusano que se transforma en mariposa. Y quedó ese, con esta idea también de la música que puede transformar, por ejemplo, un momento doloroso en una canción hermosa”, explicó la vocalista el origen del nombre de la banda.

"En nuestra familia, la música está en una fiesta, en un duelo, en una sobremesa… Las canciones nacen de una semilla que alguien tira con la guitarra en su casa, solo, sacando para afuera algo que le pasa. Y al final, a todos nos pasan un poco las mismas cosas, como el amor, la desesperanza o la tristeza, son emociones que rigen el paso por la tierra”, se explayó Camila. “Bueno, nosotros vivimos la música como una compañera de esos momentos, de los buenos y de los malos. Eso estuvo desde el principio y sigue estando en El Plan hoy", cerró.

La cita con El plan de la mariposa