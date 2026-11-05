    • 5 de noviembre de 2026 - 10:08

    El último posteo de Daniel Bifulco, uno de "Los Jaimitos" de Videomatch, antes de morir

    El humorista había compartido una publicación apenas horas antes de que se conociera su fallecimiento.

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    Se trata de una historia de Instagram que el humorista había compartido apenas 20 horas antes de morir. Allí mostraba su entusiasmo por un nuevo proyecto teatral y adelantaba que tenía trabajo confirmado para la temporada de verano. "Venimos", escribió junto a la promoción de una función prevista para el sábado 7 de noviembre en Mar del Plata.

    El &uacute;ltimo posteo de&nbsp;Daniel Bifulco. (Foto: Instagram).

    El último posteo de Daniel Bifulco. (Foto: Instagram).

    Además, en su perfil todavía permanece una fotografía junto al Mago sin Dientes, con quien había anunciado que formaría parte del espectáculo "La magia de la risa". En esa publicación, realizada cuatro días antes de su partida, Bifulco contaba que había firmado contrato para presentarse durante el verano en el Teatro Victoria de La Feliz.

    Según lo anunciado en la publicación, el espectáculo tenía previsto realizar funciones de martes a domingos en el Teatro Victoria. El elenco también estaba integrado por Flavio Gastaldi, conocido como "Hijitus", y Juan Carlos Bifulco. Sin embargo, tras la muerte del humorista, todavía no se informó si las presentaciones se llevarán adelante según lo previsto y si habrá cambios en la conformación del grupo.

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