El último posteo de Daniel Bifulco, uno de "Los Jaimitos" de Videomatch, antes de morir

El humorista había compartido una publicación apenas horas antes de que se conociera su fallecimiento.

La muerte de Daniel Bifulco, a los 56 años, sacudió al mundo del espectáculo este miércoles 4 de noviembre por la mañana. Mientras las autoridades trabajan para establecer las causas de su fallecimiento, salió a la luz su última publicación en redes sociales, que tomó un significado especial tras conocerse la noticia.

Se trata de una historia de Instagram que el humorista había compartido apenas 20 horas antes de morir. Allí mostraba su entusiasmo por un nuevo proyecto teatral y adelantaba que tenía trabajo confirmado para la temporada de verano. "Venimos", escribió junto a la promoción de una función prevista para el sábado 7 de noviembre en Mar del Plata.

El último posteo de Daniel Bifulco. (Foto: Instagram). Además, en su perfil todavía permanece una fotografía junto al Mago sin Dientes, con quien había anunciado que formaría parte del espectáculo "La magia de la risa". En esa publicación, realizada cuatro días antes de su partida, Bifulco contaba que había firmado contrato para presentarse durante el verano en el Teatro Victoria de La Feliz.