Noche de música contemporánea en el Aula Magna de la FFHA

El concierto de cámara de hoy contará con las actuaciones del dúo mendocino Sáez-Furque y el Conjunto de Percusión de la UNSJ.

El Ciclo de Música de Cámara estará dedicado esta noche a la música contemporánea.

Hoy, miércoles 4 de noviembre, a las 21:00 h, volverá a abrir el telón el Ciclo de Música de Cámara, organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) y el Centro de Creación Artística Orquestal (CCAO). La cita tendrá lugar en el Aula Magna de la FFHA, con entrada será libre y gratuita.

La velada reunirá en el escenario al Dúo Sáez-Furque y al Conjunto de Percusión de la UNSJ, ofreciendo un recorrido sonoro por distintas estéticas del repertorio moderno.

El programa estará dedicado a la música contemporánea de los siglos XX y XXI, incluyendo composiciones de destacados autores como Guillo Espel, Cecilia Fiorentino, Leo Brouwer y Paul Hindemith. También interpretarán la obra “A cuatro Manos”, del compositor sanjuanino Roberto "Tito" Oliva, en carácter de estreno.

El Dúo Sáez-Furque Integrado por las pianistas Alejandra Sáez y Eugenia Furque, el dúo se enfoca en el patrimonio musical latinoamericano y europeo de los siglos XX y XXI, rescatando piezas originales y poco difundidas. Asimismo, su propuesta abarca obras para piano a cuatro manos combinadas con diversos ensambles instrumentales, lo cual quedará expresado en la interpretación de “Música para piano a cuatro manos y percusión”, de Fiorentino.

En 2023, la dupla -que se conformó en 2022 en la ciudad de Mendoza- participó del concierto “Piano a cuatro manos en modo latinoamericano” en el Auditorio Juan Victoria, iniciativa enmarcada en el proyecto de investigación “Música latinoamericana para piano a cuatro manos y dos pianos: relevamiento y sistematización con fines pedagógicos”, dirigido por Ana María Portillo en la UNSJ.