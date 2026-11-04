Noche de música contemporánea en el Aula Magna de la FFHA

Hoy, miércoles 4 de noviembre, a las 21:00 h, volverá a abrir el telón el Ciclo de Música de Cámara, organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) y el Centro de Creación Artística Orquestal (CCAO). La cita tendrá lugar en el Aula Magna de la FFHA, con entrada será libre y gratuita.
La velada reunirá en el escenario al Dúo Sáez-Furque y al Conjunto de Percusión de la UNSJ, ofreciendo un recorrido sonoro por distintas estéticas del repertorio moderno.
El programa estará dedicado a la música contemporánea de los siglos XX y XXI, incluyendo composiciones de destacados autores como Guillo Espel, Cecilia Fiorentino, Leo Brouwer y Paul Hindemith. También interpretarán la obra “A cuatro Manos”, del compositor sanjuanino Roberto "Tito" Oliva, en carácter de estreno.
El Dúo Sáez-Furque
Integrado por las pianistas Alejandra Sáez y Eugenia Furque, el dúo se enfoca en el patrimonio musical latinoamericano y europeo de los siglos XX y XXI, rescatando piezas originales y poco difundidas. Asimismo, su propuesta abarca obras para piano a cuatro manos combinadas con diversos ensambles instrumentales, lo cual quedará expresado en la interpretación de “Música para piano a cuatro manos y percusión”, de Fiorentino.
En 2023, la dupla -que se conformó en 2022 en la ciudad de Mendoza- participó del concierto “Piano a cuatro manos en modo latinoamericano” en el Auditorio Juan Victoria, iniciativa enmarcada en el proyecto de investigación “Música latinoamericana para piano a cuatro manos y dos pianos: relevamiento y sistematización con fines pedagógicos”, dirigido por Ana María Portillo en la UNSJ.
Conjunto de Percusión de la UNSJ
Actualmente integrado por Pablo Blanco, Oscar Sosa, Leandro Glauche y Nicolás Sosa, el Conjunto de Percusión de la Universidad Nacional de San Juan fue fundado en 1990 por el Prof. Miguel Ángel Domeneghini y se institucionalizó en 1992 en el ámbito del Centro de Creación Artística Orquestal de la FFHA.
Integrado históricamente por docentes y estudiantes avanzados de la Cátedra de Percusión, el ensamble ha forjado una identidad artística propia en el ámbito regional. Con una intensa trayectoria en escenarios tanto de la capital sanjuanina como del interior de la provincia, el grupo continúa expandiendo el repertorio percusivo local.