    • 1 de noviembre de 2026 - 08:31

    Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

    Recitales al mediodía, funciones escénicas variadas, ferias, exposiciones y talleres temáticos completan la jornada.

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de la titiritera Elena Santa Cruz, en la Iglesia Catedral.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de la titiritera Elena Santa Cruz, en la Iglesia Catedral. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan para este domingo ofrece diversas propuestas. Sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, variadas obras teatrales, ferias artesanales y muestras artísticas en diferentes rincones de la provincia.

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    La jornada dominical propone almuerzos musicales con tangos, folclore y blues. Desde la tarde, las familias podrán recorrer ferias de emprendedores y asistir a funciones de títeres, stand-up, comedias y teatro clown. La noche cerrará con shows de tributo, recitales de rock y experiencias temáticas originales.

    MÚSICA

    Orlando y Eduardo. Tangos y más. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

    La Trova de Ansilta. A las 13:00 s en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Cardones. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

    La Quimera. A las 13:30 h en Mi Bodegón (Acceso Este 1290 sur, Santa Lucia) Reservas 2645744592

    Belén y Valen. Blues. A las 14:00 h en Entre Fuegos (Calle 8 entre América y Punta del Monte, Medano de Oro)

    Melodía Leiva y Esteban Calderón. En el ciclo Escuchame una cosita. A las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

    Esteban Calderón

    Esteban Calderón

    El Pacha. Tributo al Loco Amato. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

    La Misa de Omega. A las 00:00 h en Mala Club (Ignacio de la Roza 631 oeste)

    TEATRO

    Obra de títeres sobre la santidad. Con Elena Santa Cruz (Buenos Aires) A las 19:00 h en Iglesia Catedras, como extensión del Encuentro de la Pastoral Artística.

    Dos Tacos Rojos. Dirección Leticia Rojas. A las 20:00 h en Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Sinopsis: comedia grotesca que nos muestra a las mujeres de una familia acomodada intentando mantener las apariencias mientras todo se les viene abajo.

    Cris Álvarez. Stand Up, desde Tucumán. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

    Cris Álvarez

    Cris Álvarez

    Vaivén, Todo y Nada. Una obra payasa, con Ceci Nievas y dirección de Paula Martín. A las 21:00 h en Sala Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)

    FERIAS

    Feria de artesanos y emprendedores. A las 17:00 h en Parque de Rivadavia. Entrada gratis.

    Feria de los Sueños. Desde las 18:00 h en Club Inca Huasi Básquet (Parque de Mayo)

    ENTRETENIMIENTO

    Crea tu lápida. Edición Día de los Muertos. A las 20:00 h en Terraza 4.20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Entramados. Exposición colectiva realizada por estudiantes de la cátedra Investigaciones en Artes Visuales II, de la Licenciatura en Artes Visuales. Sala de Exposiciones Mario Pérez (Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, Rawson) Entrada libre y gratuita

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Proyecto Grabado 2026

    Proyecto Grabado 2026

    Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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