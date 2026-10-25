Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

La oferta artística se renueva este fin de semana con diversas propuestas. La agenda cultural de San Juan para este domingo incluye música folclórica en vivo, tango, obras teatrales, entretenimiento para los más chicos y variadas ferias artesanales gratuitas al aire libre.

Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas de arte y entretenimiento para vivir el viernes

Agenda cultural de San Juan: ópera, recitales, teatro y más propuestas para este sábado

Además, la provincia contará con el cierre del Festival de Tango, sumando color y diversión a un día apto para la diversión familiar.

Darío Palacios. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Alejandro Ontiveros . A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Fabricio Carvajal. Folclore. A L las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Carlos Figueroa. A las 13:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival de Tango. Clases, orquesta en vivo, exhibiciones, milonga. Último día, desde las 16:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Informes al 2645178800

Festival de Tango

Halloween Kids Fest 2. Juegos, shows, party kids, stands. Premios para los disfrazados. Desde las 20:00 h en Sal del Sol. Entradas en entradaweb.com

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 16:30 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 21:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

Plaza y Arte. Artesanos y manualistas. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

TEATRO

Abrazadas al abismo. Desde las 20:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entradas: $20.000, 2 x $30.000

Abrazadas al abismo

VISITAS Y EXPOSICIONES

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

El arte de la campaña - Casa Natal de Sarmiento

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Amazonas fantásticas. Muestra de peinados y maquillajes exóticos y futuristas. A las 20:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis