    • 25 de octubre de 2026 - 08:15

    Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

    Un cierre de semana con propuestas para recorrer en familia o entre amigos y cargar pilas para arrancar el lunes bien arriba.

    La agenda cultural del San Juan incluye la presentación de la dupla Matera-Gauna, en el Festival de tango (Foto Gentileza Monteleone Tango)

    La agenda cultural del San Juan incluye la presentación de la dupla Matera-Gauna, en el Festival de tango (Foto Gentileza Monteleone Tango)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La oferta artística se renueva este fin de semana con diversas propuestas. La agenda cultural de San Juan para este domingo incluye música folclórica en vivo, tango, obras teatrales, entretenimiento para los más chicos y variadas ferias artesanales gratuitas al aire libre.

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    Además, la provincia contará con el cierre del Festival de Tango, sumando color y diversión a un día apto para la diversión familiar.

    MÚSICA

    Darío Palacios. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

    Alejandro Ontiveros. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Fabricio Carvajal. Folclore. A L las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

    Carlos Figueroa. A las 13:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Festival de Tango. Clases, orquesta en vivo, exhibiciones, milonga. Último día, desde las 16:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Informes al 2645178800

    Festival de Tango

    Festival de Tango

    Halloween Kids Fest 2. Juegos, shows, party kids, stands. Premios para los disfrazados. Desde las 20:00 h en Sal del Sol. Entradas en entradaweb.com

    FERIAS

    Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 16:30 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

    Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 21:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

    Plaza y Arte. Artesanos y manualistas. Desde las 17:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    TEATRO

    Abrazadas al abismo. Desde las 20:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entradas: $20.000, 2 x $30.000

    Abrazadas al abismo

    Abrazadas al abismo

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    El arte de la campaña - Casa Natal de Sarmiento

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    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Amazonas fantásticas. Muestra de peinados y maquillajes exóticos y futuristas. A las 20:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

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