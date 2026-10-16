    • 16 de octubre de 2026 - 06:49

    Agenda cultural de San Juan: atractivas propuestas para este viernes

    Un repaso por la colorida oferta de entretenimiento y shows en vivo que tomarán cuerpo a lo largo del día.

    La agenda cultural de San Juan incluye el regreso de Temblores, la banda integrada por músicos sanjuaninos, que se formó en Buenos Aires.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye el regreso de Temblores, la banda integrada por músicos sanjuaninos, que se formó en Buenos Aires. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes 16 de octubre, la agenda cultural de San Juan despliega una seguidilla de entretenimiento para todos los gustos. La jornada ofrecerá espectáculos musicales que van desde conciertos sinfónicos hasta rock, jazz y cuarteto, pasando por proyecciones de cine, obras teatrales de improvisación, ferias artesanales y propuestas de terror.

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    Entre la música en vivo destacan las presentaciones de Los Tipitos, Temblores e Ismael Sokol y Teresa Parodi, además de la Orquesta Juvenil de la UNSJ, con su nuevo director.

    También habrá variedad de teatro con la comedia OVNI, la propuesta de Las Beatrices e "ImproCalipsis". En cine, "Bajo el mismo techo", y también el multiartístico Festival de Terror "Abismo", con una amplia gama de propuestas. Exposiciones y visitas temáticas completan esta excelente oportunidad para salir a disfrutar del viernes.

    MÚSICA

    Flaco Vazquez. A las 20:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí)

    Concierto. A cargo de la Sinfónica Juvenil, dirección Leo Pérez. Obertura El barbero de Sevilla (Rossini) y Sinfonía N°5 Bb, D 485 (Schubert). A las 21:00 h en Rectorado de la UNSJ (Mitre 396 este) Gratis

    Toti Iglesias. A las 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

    El desmonte. A las 21:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

    Los Tipitos. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en Entradaweb

    Los Tipitos

    Los Tipitos

    Vibra alterna. Temblores y EFE 4. A las 20:00 h en Chalet Cantoni. Gratis.

    Jolgorio Fest. Ismael Sokol, Después de viejos, Temblores. Desde las 22:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento) Entradas a la venta en www.eventurex.com.ar

    Urquiza Bar - El original. Cena show. Con Grupo Vida, Lucio Flores, Aldo Zaragoza. A las 21:00 h en Quinta La Pintada (Los Sauces s/n, Pocito) Entradas: $70.000, en Avantti. Incluye una propuesta gastronómica en formato de islas, y una gaseosa o una copa de vino por persona

    Teresa Parodi. TA las 21:00 h en Cine Teatro Municipal de Capial (Mitre pasando Mendoza) Entradas en Entradaweb

    Noche de jazz. Con Marina Ruiz Matta. Cena Show. 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

    Homenaje a Cacho Castaña. Con Alberto Semino. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    Tributo a Alejandro Lerner. Con Rahul. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    Melodía Leiva y Esteban Calderón. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

    Aguarena. A las 22:00 en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

    TÏmo. A las 22:00 en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, República del Líbano e Hipólito Yrigoyen, Rivadavia)

    Franco Giuliani. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

    Tributo a Sandro. Con Alexandro y bailable con Richard Ruarte. A las 22:00 en Fogón Resto Bar (Las Heras y 25 de mayo)

    Simplemente Ale. A las 22:30 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

    Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

    Vía 66. Rock. A las 23:00 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

    Vía 66

    Vía 66

    Revuelto Gramajo. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    Damián Córdoba. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

    Fede Guevara. A las 23:30 h en Av. Rawson 1490 sur

    Metallic Experiencie. Con Psycho System, Black Rooster, Shock, King Paranoid. En Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson). Entradas $12.000 en SoloEntradas

    CINE

    Bajo el mismo techo. Drama +13. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento 461 sur)

    TEATRO

    ImproCalipsis. Improvisación Teatral. Desde las 21:00 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este)

    OVNI - Objetos Voladores en Niquivil. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entrada $15.000 al 2644806506

    OVNI

    OVNI

    Las Beatrices. A las 22:00 h en Sala Tes (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada $15.000 en entradaweb

    LITERATURA

    Borges en conversación. Ciclo de encuentros. Con Sabrina González. A las 18:30 h en Artify (Av. Córdoba 519 oeste)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Abismo, Festival de Terror. Proyección de cortos de terror, feria temática: impresiones 3d-remeras-libros, videojuegos, charlas, muestra de ilustradores, conferencias, temática paranormal. Artista invitada: la autora y escritora Dolores Alcatena. 16 y 17 de octubre, en el Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo).

    FERIAS

    Feria Día de la madre. Emprendedores. 16 y 17 de octubre, desde las 17:00 h, en Plaza Departamental - Santa Rosa de Lima; y Plaza Narciso Laprida - Las Casuarinas (25 de Mayo). Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Inaugura hoy a las 19 h en Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

    La letra con sangre entra. Obras de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú. En Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia). Visitas de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, hasta el 29 de octubre.

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    El arte de la campaña

    El arte de la campaña

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Teatro del Bicentenario. Experiencia La Traviata. Visita inmersiva especial al ensayo de la ópera. Viernes 16 de octubre: 15:30 h. Sábado 17 de octubre: 18:00 h. Teatro del Bicentenario, gratis, cupos son limitados. Reserva al teléfono 2646018626. Además, exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Experiencia La Traviata

    Experiencia La Traviata

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.

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