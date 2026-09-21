¿Listos para el Abismo? Llega el primer festival sanjuanino que aborda el terror desde el arte

Patrocinado por Fundación Banco San Juan, en el marco de la Ley de Mecenazgo, el 16 y 17 de octubre se realizará en San Juan “Abismo, Festival de Terror” . Organizado por el colectivo creativo Nexos Gestión Cultural, desplegará sus actividades entre el Museo de la Historia Urbana y el Museo Franklin Rawson.

La propuesta cultural, centrada especialmente en la literatura y la ilustración , contará con una amplia variedad de disciplinas y atractivos. El público podrá disfrutar de una feria temática con stands de artesanías, libros y productos de la cultura oscura; muestras de ilustración a cargo del colectivo Ilustrabondi; presentaciones de libros regionales y conferencias sobre el género. Además, el programa incluye charlas de expertos en el mundo paranormal , la proyección de cortometrajes de terror sanjuaninos y videos musicales, el testeo en vivo de un videojuego desarrollado por programadores locales y un workshop exclusivo de narrativa a cargo de la reconocida autora e ilustradora Dolores Alcatena .

“Nuestra expectativa es que la gente sepa que se están produciendo estos productos culturales, ya sea ilustraciones, literatura o videos en San Juan. Queremos ayudarlos a acercarse a otras expresiones artísticas, salir del cliché y mostrar las distintas formas de hacer terror desde el arte ”, dijo a DIARIO DE CUYO Alejandra Bondanza, una de las organizadoras.

Nexos Gestión Cultural está conformado por un grupo de reconocidos artistas y gestores de la provincia dedicado a la realización de proyectos de interés comunitario: el ilustrador Lucas Aguirre y los escritores Maximiliano Martín y Alejandra Bondanza . El colectivo nació hace un par de años a partir del trabajo compartido y la amistad entre sus integrantes.

Con la meta de generar iniciativas originales que salgan de la repetición, la gestora explicó el enfoque conceptual con el que estructuraron el encuentro: “ Decidimos abordar esto porque no ha habido hasta ahora ningún evento que esté relacionado exclusivamente desde el arte y el terror. Queríamos hacerlo abordando el terror desde la mirada artística, sin caer en clichés . Por eso le hemos puesto decimos ‘terror elevado’ como concepto , que viene del cine. Lo que más conoce el público en general es el gore, el destripamiento violento, pero hay muchas otras formas ”, explicó Bondanza.

Una experiencia, dos escenarios

Las actividades formativas y de debate del festival tendrán lugar en el Museo Franklin Rawson, comenzando el jueves 16 de octubre a las 16 con charlas abiertas y gratuitas. El sábado 17 por la mañana se dictará el workshop arancelado de Dolores Alcatena, orientado a las particularidades de la narrativa de terror. Por su parte, la feria temática, los stands y las proyecciones audiovisuales se desplegarán durante ambas tardes en el Museo de la Historia Urbana.

“La feria y la muestra, la parte más fuerte del evento, tendrán un entrada a un precio muy módico, de 3.000 pesos, porque queremos hacerlas personalizadas, bonitas, coleccionables, reglando también unos stickers”, precisó Bondanza.

Concursos de cuentos y afiches

En el marco del festival, la organización lanzó dos convocatorias oficiales dirigidas a creativos, ilustradores y escritores de todo Cuyo: el Concurso de Cuentos de Terror y el Concurso de Diseño de Póster del festival, ambos con cierre de recepción fijado para el próximo 7 de octubre.

Para el certamen literario se seleccionarán 10 relatos breves e inéditos, mientras que en la categoría visual se elegirán 10 afiches. Las obras ganadoras formarán parte de una antología oficial impresa que reunirá los textos e ilustraciones. Asimismo, los pósteres seleccionados serán impresos en lonas de gran formato para exhibirse durante el festival.

Como estímulo, los 10 finalistas de cada categoría recibirán acceso gratuito a los workshops del festival y premios consistentes en órdenes de compra para libros. Los anuncios de los trabajos seleccionados se realizarán el 10 de octubre. Quienes deseen consultar las bases e inscribirse gratuitamente pueden hacerlo a través del perfil de Instagram oficial (@nexos.gc) o solicitando el formulario vía correo electrónico a [email protected].