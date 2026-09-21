Stephen King puso el ojo en una miniserie argentina y la calificó como "genial"

Una producción argentina consiguió un respaldo inesperado antes incluso de desembarcar en Netflix. Stephen King , uno de los grandes referentes mundiales del terror, recomendó públicamente “Mis muertos tristes” , la miniserie dirigida por Pablo Larraín e inspirada en relatos de Mariana Enríquez, y despertó una ola de expectativa alrededor de su estreno.

El escritor utilizó su cuenta de X para detenerse en la particular premisa de la ficción y resumió su impresión con una frase contundente: “¡Qué idea tan genial!” . King también destacó que detrás de la dirección está Larraín, a quien definió como su “viejo amigo”, después de haber trabajado juntos en la adaptación de Lisey’s Story.

La serie parte de un universo tan oscuro como inquietante: una mujer capaz de ver y escuchar a los muertos queda en el centro de un fenómeno que termina expandiendo esa capacidad hacia otras personas. Ese punto de partida fue justamente lo que llamó la atención de King, quien describió en redes la idea de que un cuerpo termine contaminando el suministro de agua de una ciudad y provoque que quienes beban de allí también puedan percibir a los muertos.

La protagonista es Ema, interpretada por Mercedes Morán , una médica jubilada que convive desde hace años con esa capacidad sobrenatural y que intenta llevar una vida normal mientras procesa distintas pérdidas. Todo cambia con la llegada de Julie, su sobrina, interpretada por Carolina Álvarez, quien comparte ese vínculo con los muertos pero de una forma mucho más intensa y perturbadora.

La ficción toma elementos de varios textos de Mariana Enríquez , entre ellos Mis muertos tristes, Julie y Un lugar soleado para gente sombría. Según explicó Netflix, el proyecto combina personajes y tramas provenientes de distintos cuentos, manteniendo los ejes de abandono, violencia, memoria y terror social que atraviesan buena parte de la obra de la escritora argentina.

Un elenco fuerte y cuatro episodios para Netflix

Además de Morán y Álvarez, el elenco principal cuenta con Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, mientras que la dirección quedó en manos del chileno Pablo Larraín. La producción tendrá cuatro episodios y estará disponible globalmente en Netflix desde el 24 de septiembre.

Antes de llegar al streaming, Mis muertos tristes tuvo además una presentación internacional en el Festival de San Sebastián, donde fue exhibida en formato de largometraje y formó parte de la competencia oficial. La producción ya venía generando atención por el cruce entre la literatura de Enríquez y la mirada cinematográfica de Larraín, pero el elogio de King terminó de colocarla bajo una nueva lupa internacional.

El respaldo tiene un condimento especial: no se trata solamente de que una figura internacional haya recomendado una producción argentina, sino de que uno de los nombres más reconocidos de la historia del terror contemporáneo haya quedado atrapado por una historia surgida de la literatura local. A tres días de su estreno, la frase de King terminó funcionando como una inesperada carta de presentación para una de las apuestas argentinas más singulares de Netflix.