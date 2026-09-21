Desde María de Buenos Aires a Memory: el pop lírico resuena en San Juan

Con una sonoridad inspirada en grandes referentes internacionales como Andrea Bocelli, Il Divo, Il Volo y Sarah Brightman, el 2 de octubre estrenará “Música del mundo… En clave Pop Lírico” . El show, protagonizado por Claudia Lepe y Orlando Tejada tendrá como escenario la Cooperativa Teatro de Arte .

Esta propuesta artística, con un estilo poco explorado en la provincia, surgió de la inquietud de Lepe, mezzosoprano lírica chilena radicada en San Juan de reconocida trayectoria en ópera y música sinfónico-coral, quien buscaba explorar nuevos horizontes sin perder la esencia de su formación clásica. Para llevarla a cabo, convocó al Tejada, pianista y acordeonista sanjuanino de vasta trayectoria y ductilidad musical, conocido por su desempeño en géneros que van desde el tango y el jazz.

A diferencia del canto operístico tradicional, este concierto propone un espacio donde la voz lírica se adapta a melodías más cercanas al público masivo , logrando una atmósfera íntima y emotiva. Los ensayos, que comenzaron a mediados de año, permitieron que ambos músicos encontraran un lenguaje en común y un equilibrio interpretativo para dar forma al repertorio.

"Esta es una idea que yo venía barajando hace un tiempo, de moverme un poquito de la ópera hacia algo parecido, que fuera dentro del estilo, que me permitiera mover un poquito mi sonoridad sin salirme del todo, sin llegar a ser canto popular ", comentó a DIARIO DE CUYO Lepe, sobre la génesis del show. Asimismo, detalló el proceso de selección de su compañero de escenario y los primeros acercamientos: " Pensaba en un músico que pudiera tocar este repertorio medio popular, medio clásico, y alguien me habló del maestro Orlando Tejada . Le comenté que tenía algunas canciones que me gustaría probar con él, que quería incursionar en este estilo del pop lírico, y él se entusiasmó un montón , y empezamos a ensayar desde ahí, sagradamente, todas las semanas, porque él es muy disciplinado, es muy aplicado", se explayó la cantante.

En relación a la elaboración del repertorio y el aporte estilístico de cada uno, explicó: "Lo fui eligiendo yo, y de repente él me dijo: '¿y te sabés algún tango?'. Y yo le dije: 'no maestro, no sé ninguno, pero puedo tararear este'. Y lo tarareamos, y nos encontramos inmediatamente también. Él me dio obviamente algunas directrices respecto del estilo, pero busqué que tuviera esta combinación más lírica". La mezzosoprano enfatizó el valor del acompañamiento musical en el resultado final: "Todas las cosas que yo propuse, él las adaptó a su modo de interpretar, que enriquece muchísimo”.

El programa contempla una variedad de obras que abarcan desde tangos como María de Buenos Aires o Nostalgias, hasta boleros, temas románticos de los años 80 como Procuro olvidarte, piezas de musicales como Memory (de Cats) y Somewhere (de West Side Story), además de clásicos italianos interpretados por Il Volo. Asimismo, el espectáculo incluye un segmento dedicado a la música tradicional italiana con acordeón y mandolina, donde sonarán canciones emblemáticas como 'O sole mio, Funiculì, funiculà y Santa Lucia.

Una experiencia diferente

La interpretación de estas canciones supuso también una adaptación desde el punto de vista vocal y técnico para la solista. Al abordar esta nueva experiencia, Claudia Lepe afirmó: "Me sentía muy feliz, la verdad, muy cómoda. Cantar con un sonido menos estridente, tal vez con menos volumen, porque además vamos a usar micrófono, todo eso es nuevo para mí", dijo Lepe, que subrayó que “he sido muy feliz en este proceso, porque la voz está tranquila, porque son alrededor de 17 canciones y las termino súper fresca”.

¿Si su idea calará en el público? “Yo creo que sí. Bueno, a mí me encantaría que la gente se entusiasmara, porque no es un estilo muy frecuente aquí, porque nosotros estamos acá, somos sanjuaninos, y que tengamos la posibilidad de expresarnos desde el pop lírico para que la gente se enamore, se emocione, es muy hermoso”, declaró Lepe, no sin aclarar que no será debut y despedida.

“Este es el puntapié inicial para seguir mostrando el trabajo. Efectivamente hemos trabajado un montón, lo hemos disfrutado mucho, así que pensamos tocarlo muchas veces", cerró.

La cita con el pop lírico

Música del mundo… En clave Pop Lírico

Espectáculo de Claudia Lepe y Orlando Tejada