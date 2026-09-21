    • 21 de septiembre de 2026 - 07:35

    Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

    El modelo falleció este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La familia confirmó la noticia y pidió privacidad, mientras todavía no se informó la causa de muerte.

    Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford: era empresario y tenía 27 años

    Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford: era empresario y tenía 27 años

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años. La noticia fue confirmada por una representante de la familia y posteriormente corroborada por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

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    El joven falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros oficiales. Hasta el momento, no se informó públicamente la causa de muerte y los primeros reportes señalaron que la autopsia todavía no había concluido.

    A través de su representante, la familia de Crawford y Rande Gerber pidió respeto y privacidad. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, fue el mensaje transmitido a los medios estadounidenses.

    Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera como modelo y actriz. El joven había comenzado a trabajar en la industria de la moda durante su adolescencia, después de ser contratado por IMG Models a los 15 años.

    Su carrera incluyó trabajos para importantes firmas internacionales. Desfiló para Moschino y Dolce & Gabbana y participó en campañas de marcas como Calvin Klein. También compartió protagonismo con su madre en una publicidad de Pepsi durante el Super Bowl de 2018.

    En los últimos años, Gerber había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y adicciones, y había utilizado sus redes sociales para abordar esas experiencias. En 2025 incluso inició una serie denominada “Mental Health Mondays”, con la intención de promover conversaciones sobre estos temas.

    Su hermana Kaia también se refirió recientemente a las dificultades que atravesó Presley y al impacto que tuvieron en la familia. Tras conocerse la muerte, la familia mantuvo el pedido de privacidad mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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