"Luis Landriscina es fanático de Pirulo". Mauro Villaverde trae su humor a San Juan

— Es un show hermoso para toda la familia donde van a disfrutar de una hora y media de humor, de las locuras de Pirulo, de buena música porque también está Marianito Garnero acompañándonos. Tenemos dos personajes también, Juana y Marta, “la Marta” es sanjuanina. Así que la gente se divierte mucho.
—¿De dónde salió La Marta?
—La hacemos hace dos años, está en todos los shows, así que San Juan está presente en cada una de nuestras funciones. Yo hago la Marta, Juana es el personaje que hace Gerardo y es solamente un ratito donde Pirulo se queda en camarines y nosotros salimos a escena, pero la gente se divierte mucho. La tienen que ver…
—El humor que proponen ha “pegado” en varias generaciones, los siguen jóvenes y también adultos…
—Bueno, yo creo que es por el humor sano, ¿no? Sin groserías, sin palabras fuertes y con un personaje que se ha ganado el corazón de muchísima gente. Creo que también viene por ahí.
—El humor cordobés es un sello, pero ustedes le dan una vuelta de tuerca…
—Sí, yo creo que el humor cordobés está, no sé, vos te sentás a comer un asado con un cordobés y siempre está esa picardía, esa chispa. Con Pirulo es así y además mucha gente de campo se siente identificada, porque Pirulo es ese personaje de campo lindo, que dice las cosas que por ahí no nos animamos a decir, picaresco, que tiene la respuesta inmediata para cualquier cosa.
Pirulo es ese personaje de campo lindo, que dice las cosas que por ahí no nos animamos a decir, picaresco, que tiene la respuesta inmediata para cualquier cosa Pirulo es ese personaje de campo lindo, que dice las cosas que por ahí no nos animamos a decir, picaresco, que tiene la respuesta inmediata para cualquier cosa
—Cuando decidiste crearlo ¿lo pensaste así o se fue formateando?
—No, fue mutando. Yo veo videos del principio de Pirulo, si bien siempre fue picaresco, no era lo que hoy día es, que es un personaje hermoso; y todo eso fue mutando de acuerdo a lo que la gente fue consumiendo. Nosotros íbamos viendo qué es lo que le gustaba a la gente, entonces dijimos bueno, es por acá. Y siempre tratando de superar lo que íbamos buscando en el humor.
— ¿Cómo ha sido tu vínculo con el humor?
—Bueno, siempre me gustó, fui muy muy fanático de Landriscina, y bueno, también en la ventriloquía, Chasman y Chirolita, aunque era otro estilo de humor, eran otros años. El humor de campo siempre me encantó, inclusive hoy Luis Landriscina es fanático de Pirulo y eso para nosotros es un orgullo grandísimo. Hemos estado en la casa de Don Luis, escuchándolo, él cebando mate, y vos decís “qué loco, hoy me está cebando mate Luis Landriscina…”. Si para mí hubo un referente, fue él.
Hemos estado en la casa de Don Luis, escuchándolo, él cebando mate, y vos decís “qué loco, hoy me está cebando mate Luis Landriscina…” Hemos estado en la casa de Don Luis, escuchándolo, él cebando mate, y vos decís “qué loco, hoy me está cebando mate Luis Landriscina…”
—¿Hay muchos ventrílocuos en Argentina?
—Hay, lo que pasa es que es un arte que venía muy perdido, se utilizaba muy poco. Pero sí, hay, incluso hay un círculo de ventriloquía.
—¿Creés que ustedes volvieron a poner este arte en el tapete?
—Yo creo que sí, o sea, tampoco digo que haya estado perdido al 100%, pero sí estaba menos difundido, digamos. Y Pirulo logró esto, de que el arte de la ventriloquía se volviese a poner en un lugar impensado.
Pirulo logró esto, de que el arte de la ventriloquía se volviese a poner en un lugar impensado Pirulo logró esto, de que el arte de la ventriloquía se volviese a poner en un lugar impensado
—Muchos artistas reniegan de las redes. Para ustedes fueron una plataforma ¿Cuánto ayudaron para instalar a Pirulo?
—El 100%, todo, yo considero que todo lo que hoy día es Pirulo, se lo debemos a las redes. Esto comenzó en pandemia, donde uno arrancó como un juego y las cosas se fueron dando de otra manera.
—¿Cómo fue el salto al teatro?
—La puesta en escena, por primera vez, fue muy loca, porque llegamos a Carlos Paz, teníamos un productor, las ventas eran impensadas y la cosa se fue haciendo cada vez más grande. Me acuerdo que cuando llegamos al teatro, el productor nos dice “bueno, chicos, necesito que ensayemos el libreto”, “¿qué libreto?” pensamos nosotros, porque jugábamos con la improvisación. Bueno, la primera fue más improvisada y de ahí fuimos armando qué es lo que queríamos o qué es lo que veíamos que a la gente le gustaba. Ya después fue profesionalizándose mucho. Ahora tenemos un guionista que es de Buenos Aires, Fabricio Origlio, que nos va acomodando un poco las ideas. Hoy somos 12 personas con Pirulo, ya es una pequeña empresa.
— ¿Y hacia dónde va?
—Yo creo que a Pirulo le queda mucho por recorrer. Lo que nosotros vemos es que se va haciendo cada vez más grande y cada vez lo va consumiendo más gente de distintos lugares. Creo que en algún momento tenemos que estar saliendo al exterior, si bien ya lo hicimos con Uruguay, un país vecino que consume mucho nuestro humor, pero ir también a otros lugares.
—Las redes fueron un puntapié, pero siguen trabajando fuerte ahí ¿Les permite ir preparando ese vuelo al que aspiran?
—Totalmente. Tratamos de ir cargando videos nuevos, y por ahí alguien podría pensar que eso puede jugarnos en contra, porque estás brindando humor todos los días, entonces la gente por ahí no sabe si quiere pagar una entrada… Pero es totalmente distinto el humor diario con el humor que hay en el teatro
—¿Qué dice Pirulo de la popularidad que alcanzó?
—Pirulo está feliz de lo que estamos viviendo. Pirulo siempre nos dice “si hay algo que a mí me pone feliz es saber que ustedes dos puedan cumplir este sueño”. Y la verdad que para nosotros es un niño, es un hijo, y para Gerardo es como su sobrino. Disfrutamos mucho de lo que hacemos y de haber logrado esto, ¿no?
Pirulo siempre nos dice “si hay algo que a mí me pone feliz es saber que ustedes dos puedan cumplir este sueño” Pirulo siempre nos dice “si hay algo que a mí me pone feliz es saber que ustedes dos puedan cumplir este sueño”
—¿Sentís que casi tiene vida propia?
—Totalmente. Es que la gente ya lo ve con vida, ¿me entendés? Para nosotros, obvio que tiene vida, pero al común de la gente, le pasa lo mismo. Por ahí nos dicen “chicos, no lo hagan enojar, no lo peleen…” Con un simple movimiento la gente se da cuenta que Pirulo está triste… Bueno, cuando vos lográs eso, ya está.
La cita con el buen humor
Pirulo en el Aire
- Día: sábado 25 de septiembre
- Hora: 21:30 h
- Lugar: Hugo Espectáculos (España 70 sur)
- Entradas: $30.000 a 36.000 en entradaweb