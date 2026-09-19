Feria VIVE y una segunda edición que reflejó el crecimiento de sanjuaninos interesados en el universo del vermut y los vinos naturales

El interés por conocer qué hay detrás de lo que ofrece una botella volvió a encontrarse con una propuesta que busca acercar productores y consumidores. La Feria VIVE tuvo una segunda edición en el Chalet Cantoni con una convocatoria que evidenció el interés del público sanjuanino en conocer la historia detrás de cada vino y vermut. Proyectos locales, de otras partes del país y un encuentro que se repite este sábado.

La Feria VIVE vuelve con más de 35 proyectos y una mirada federal para disfrutar del vermut y los vinos naturales en San Juan

“Estamos muy contentos por la convocatoria, sobre todo tanto de productores como de consumidores. Nos acompañan muchísimos elaboradores y productores que no estuvieron en la primera edición, así que se renueva también la propuesta” , contó Nicolás Rostoll, integrante de la organización de Feria VIVE, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La segunda edición reunió 35 stands con propuestas vinculadas al vermut y los vinos naturales. La feria también incorporó música en vivo, gastronomía y una serie de actividades especiales para profundizar en los productos y en las historias de quienes los elaboran.

Uno de los objetivos centrales de la Feria VIVE es acercar al público los proyectos que muchas veces quedan fuera de los canales comerciales tradicionales y no suelen tener presencia en supermercados.

Rostoll explicó que quienes participaron de la primera edición regresaron para este nuevo encuentro y que, al mismo tiempo, se sumaron nuevos proyectos. En ese crecimiento, observan también un interés cada vez mayor por los vinos naturales y el vermut.

“Yo creo que día a día va picando un poquito más el interés por los vinos naturales, que son vinos de proyectos que no encontramos en el supermercado o que por ahí nos cuesta llegar más a ese tipo de propuestas”, señaló el joven sanjuanino.

El evento no se limitó solo a degustar bebidas, ya que también se desarrollaron talleres y charlas para grupos reducidos, con distintos elaboradores que compartieron sus historias, tips y trayectorias.

La programación contó con un taller de elaboración de vermut de la mano de Beto Godoy, de Weermood. Por su parte, IBT Fermenta abordó el papel de las levaduras para la elaboración de vinos; mientras que Cholita junto a Nomada Tarot compartieron un momento de “Vermut, Tarot y hierbas”. Francisco Cruz, de Finca Pastorelli, compartió con los presentes una charla sobre vinos viejos; y Leo Ruiz, de La Baguala, presentó una propuesta sobre vinos de montaña. Para Rostoll, esos espacios permiten generar una conversación diferente entre quienes elaboran y quienes consumen. Ese contacto directo es parte de la identidad que buscan construir.

En esta oportunidad la feria reunió proyectos como Raíz Profunda, Sorocayo, La Baguala, Finca Pastorelli, 35.cinco, La Fortuna, Elefante Wines, Bodega Vinecol, Obon Wines, Bodega Romano Pin, Santa Julia Naturales, Trasviento Wines, Fervere Wines, Sempiterno, Casa Tano, Entre Cepas, Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, Famiglia Delle Vedove, Giol, Vermut Pais, Paradoja, Federal Vermouth, Ruda Hembra, Montarraz Destilería, Weermood, Alfonsina Vermut, Vermunábico, Cholita Vermut, Ñata Vermut, Padró & Co, Vecino Vermu, Caraú Vermut, Giovannoni Vermouth, Viento Vermut, Rodo Vermú, Chula Vermut, San Secondo y Upillay.

Música y gastronomía para completar la experiencia

El encuentro buscó convertir la visita a la feria en una experiencia más amplia. La música fue protagonista de la velada con los dj set de Edu Campos, Minnim y Cumbia Nenx.

A esto se sumó una propuesta gastronómica con Charcutería de los Andes, Parque Parador de Montaña y Chapad Nan, para acompañar las degustaciones y el recorrido por los diferentes stands.

La invitación se renueva para este sábado 19 de septiembre, con la segunda jornada de la feria que comenzará a las 18 horas y se extenderá por toda la tarde. Las entradas se pueden conseguir vía online por Avantti.io. El valor de la entrada es de $10.000; mientras que para el acceso a las masterclass el costo es de $20.000 y contempla degustaciones premium.

Así, la segunda edición de VIVE volvió a combinar degustación, producción, gastronomía, música y aprendizaje, con la intención de consolidar un espacio de encuentro para un público que, según sus organizadores, comienza a interesarse cada vez más por el universo de los vinos naturales y el vermut.