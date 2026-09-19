Las joyas sobre Sarmiento que el Museo Histórico Agustín Gnecco expone en sus redes

Con motivo de la Semana Sarmientina y en el marco del mes dedicado a Domingo Faustino Sarmiento , el Museo Histórico Agustín Gnecco , dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dio a conocer a través de sus redes sociales valiosos objetos y documentos vinculados al prócer , que integran el patrimonio sanjuanino.

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Aunque estas piezas actualmente no se encuentran en exhibición, próximamente el público podrá apreciarlas en una sala permanente que la institución está acondicionando especialmente para albergar la colección sarmientina.

Entre los objetos destacados se encuentra una plaqueta de cobre revestida en metal plateado. Fue acuñada por la Provincia de Buenos Aires en febrero de 1911 con el propósito de rendir homenaje y conmemorar el primer centenario del nacimiento del Gran Maestro. La pieza rescata el valor simbólico y el legado cívico de la figura sanjuanina.

Se trata de un valioso acervo compuesto por piezas metálicas conmemorativas, accesorios de caracter institucional y de gobierno, antiguos manuscritos epistolares y genealógicos, folletería de época y bibliografía escolar. Asimismo, incluye piezas de mobiliario histórico e instrumentos pedagógicos tradicionales que reflejan el desarrollo institucional, industrial y educativo impulsado durante la época.

Uno de los tesoros de mayor valor histórico es la banda gubernamental que Sarmiento utilizó durante su mandato provincial. Elaborada en gros de seda celeste y blanca, cuenta con un moño y finos detalles de confección en sus extremos.

Esta prenda posee además una particular trayectoria de resguardo familiar. Tras ser reemplazada por haberse ensuciado, permaneció custodiada en el seno del hogar de Rosaura Aguirre. Un registro fotográfico con anotaciones revela que el padrastro de Rosaura, de apellido Luna y secretario ministerial de la época, conservó la pieza. Décadas más tarde, Aguirre la entregó formalmente a Agustín Gnecco, quien documentó de su mano la procedencia del emblema.

Banda gubernamental que usó Sarmiento

Visión y gestión en minería: cartas, folletos y enseñanza técnica

El fondo bibliográfico y documental del museo custodia testimonios de la visión industrial de Sarmiento para San Juan entre 1862 y 1864:

Manuscrito sobre Hilario (1864): Una carta epistolar enviada el 27 de enero de 1864 por el entonces gobernador Sarmiento a Faustino Espínola. En ella le encomendaba la contratación de mineros trasandinos para desempeñarse en los yacimientos de Hilario (Calingasta), debido a la destreza y experiencia técnica de los trabajadores chilenos.

Folleto "Minas de San Juan" (1862): Portada del prospecto de la Sociedad de Minas de San Juan, impresa por El Zonda bajo la presidencia del propio Sarmiento. El documento buscaba atraer inversiones de capital y tecnología de fundición, proyectando célebremente que “Las minas de San Juan, trabajadas en su asombrosa extensión, darán ocupación lucrativa a un millón de brazos, y millones de capital”.

Plan de estudios de la Escuela Nacional de Minas (1906): Documentación del programa de la Sección de Industrias Químicas. Aunque posterior, este archivo testimonia la huella sarmientina en el desarrollo de la educación técnica, siendo un antecedente directo de la actual Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Un manuscrito de 1601 y las raíces genealógicas

El Archivo del Museo resguarda un valioso manuscrito colonial del año 1601 que aborda un litigio entre los encomenderos Baltazar de Quiroga y Lemos y Miguel de Silva sobre la mano de obra indígena huarpe en San Juan de la Frontera.

Más allá del valor legal del texto, el documento permite trazar el árbol genealógico de Sarmiento cuatro siglos atrás. En las líneas del linaje figuran antepasados directos e indirectos del Prócer como Baltazar de Quiroga y Lemos, Teresa Gil y Martínez Navas, Juana de Lemos Gil de Oliva, Alonso de Vega Sarmiento Galiano, Pedro Gil de Oliva y Micaela de Vega y Sarmiento.

Transformación pedagógica: mobiliario y bibliografía escolar

Para simbolizar la revolución educativa sarmientina, el Museo rememoró el rol de la enseñanza mediante un pupitre de madera del siglo XX con tintero y pluma de ganso, acompañado por bibliografía histórica de su acervo.