Equinoccio Tango y una invitación para vivir la danza desde otro lugar en una velada cargada de show, clases y sorpresas

Una de las danzas características de Argentina será protagonista de una jornada pensada para aprender, disfrutar y, sobre todo, bailar en la provincia. Proyecto Tango San Juan realizará una nueva edición de “Equinoccio Tango” , una propuesta que reunirá clases, música en vivo, danza y un cierre a puro baile.

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Rafael Lloret, integrante de Proyecto Tango San Juan, explicó que la iniciativa tuvo sus ediciones años anteriores y en esta oportunidad regresa para celebrar la primavera al ritmo del tango y la milonga. “Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es promover el tango en sus diversas formas. Es por eso que celebramos diferentes encuentros y eventos” , señaló.

La jornada comenzará con clases que estarán guiadas por integrantes de grupo artístico local. Conforme explicó Lloret, no es necesario tener conocimiento previo ni hay límite de edad, destinadas a todo público. La primera será de folclore, mientras que la segunda clase será de tango.

De esta manera, quienes ya tienen experiencia podrán continuar practicando, mientras que quienes quieran acercarse por primera vez tendrán la posibilidad de hacerlo en un espacio pensado para toda la familia.

Por su parte, el espectáculo central “Equinoccio Tango” estará protagonizado por Proyecto Tango San Juan y contará con la participación de Melodía Leiva en voz y violín y Esteban Calderón en bandoneón. Lloret explicó que será una presentación que combinará música y danza para recrear diferentes momentos vinculados al tango y a una expresión artística que, según destacó, forma parte de la identidad argentina y alcanzó reconocimiento a nivel mundial.

La propuesta no terminará con el show. Una vez finalizada la presentación, los asistentes podrán quedarse a bailar durante un momento que se vivirá como una tradicional milonga.

Durante todo el evento se dispondrán espacios para sentarse y disfrutar de la música, comida y bebidas. Además, se sumará una feria de moda circular, donde se podrán adquirir prendas, incluidas algunas relacionadas con la danza.

El tango sanjuanino sigue creciendo

Para Proyecto Tango San Juan, el encuentro también representa una oportunidad para acompañar el crecimiento que viene teniendo la actividad en la provincia.

“El tango en la provincia va creciendo poco a poco y eso nos pone muy contentos porque es una identidad cultural que nos representa a todos los argentinos, incluso a nivel mundial”, expresó Lloret.

Con esa mirada, Equinoccio Tango propone una jornada que no se limita al espectáculo: busca reunir a quienes bailan, a quienes quieren aprender y a quienes simplemente disfrutan de la música y la cultura del tango.

El dato de Equinoccio Tango

El evento se realizará el viernes 25 de septiembre desde las 18 horas en el Centro Cultural Conte Grand. La actividad comenzará con una clase de folclore y a las 19 será el turno del tango. A las 21:30 horas llegará el momento central de la jornada, con el show “Equinoccio Tango”.

Las actividades son aranceladas. Las clases tienen un valor de $4.500 por una clase o $7.000 por dos. La entrada del show tendrá un valor de $15.000 anticipada y $18.000 en puerta, e incluye el acceso a la milonga sin cargo. El momento de baile post espectáculo tiene un valor de $2.000, mientras que el combo de clases, show y práctica cuesta $20.000.

Para consultas y adquirir las entradas los interesados se pueden comunicar al 2644632579. También se puede acceder a información a través de la cuenta de Instagram @proyectotangosj.