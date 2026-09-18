    • 18 de septiembre de 2026 - 17:00

    Octubre llega con música al Teatro Oscar Kummel: habrá tributos a Los Redondos, Guns N' Roses, Tina Turner y Creedence

    El Teatro Oscar Kummel de Rawson será escenario de cuatro noches de homenajes durante octubre. Las entradas ya están a la venta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La música será protagonista de octubre en Rawson con la primera edición del ciclo “Homenajes en Primavera”, una propuesta que llevará al escenario del Teatro Oscar Kummel cuatro tributos a grandes figuras y bandas de la música internacional y nacional.

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    Organizado por Savia Producciones, el ciclo tendrá cuatro fechas durante octubre y recorrerá distintos estilos con homenajes a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Guns N’ Roses, Tina Turner y Creedence Clearwater Revival.

    Cuatro noches de homenajes

    La primera fecha será el 3 de octubre a las 21 horas, con el homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a cargo de Vía 66 y El Pela Aguilera.

    El 9 de octubre será el turno del rock estadounidense con Guns N’ Roses, en una noche protagonizada por Paradise City, tributo a la banda liderada por Axl Rose y Slash.

    La programación continuará el 23 de octubre con Tina Turner, en un espectáculo a cargo de The Best, mientras que el cierre será el 30 de octubre, con un homenaje a Creedence Clearwater Revival de la mano de La Vip de Nápoles.

    De esta manera, el Teatro Oscar Kummel se convertirá durante octubre en punto de encuentro para los amantes del rock y la música internacional, con cuatro propuestas diferentes y una programación pensada para disfrutar de canciones que marcaron distintas generaciones.

    Entradas a la venta

    Las entradas para el ciclo ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La primera preventa tiene un valor de $18.000, por lo que quienes quieran asistir a alguna de las cuatro noches ya pueden adquirir sus localidades.

    “Homenajes en Primavera” tendrá así su primera edición en Rawson, con cuatro fechas para revivir sobre el escenario del Kummel la música de algunos de los grandes referentes de la historia del rock.

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