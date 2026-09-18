    • 18 de septiembre de 2026 - 16:25

    Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei

    A menos de una semana de haber recibido el alta médica tras superar un cuadro de bronquitis, la histórica conductora debió ingresar otra vez a la guardia del centro de salud porteño para quedar bajo cuidados profesionales

    Mirtha-Legrand
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La salud de Mirtha Legrand vuelve a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Apenas unos días después de retornar a su hogar tras una internación que se extendió por casi una semana, la diva de los almuerzos debió ser nuevamente ingresada en el Sanatorio Mater Dei.

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    El nuevo ingreso se produjo en las últimas horas, cuando la conductora concurrió a la guardia del establecimiento médico y los profesionales determinaron que permanezca internada bajo observación y cuidados médicos para monitorear su cuadro clínico de manera preventiva.

    Había recibido el alta medica

    Cabe recordar que la emblemática figura, de 99 años, había recibido el alta médica el pasado domingo 13 de septiembre, luego de haber permanecido internada desde el lunes 7 debido a un proceso gripal que derivó en un cuadro respiratorio bronquial. En aquella oportunidad, tras la buena evolución que mostró en una habitación común, la institución de salud había comunicado oficialmente que continuaría la recuperación en su domicilio particular. Incluso, su entorno familiar había expresado públicamente su agradecimiento hacia el personal médico por el "alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana".

    Sin embargo, la persistencia de controles rigurosos y la necesidad de resguardar su salud motivaron este nuevo reingreso a la clínica. Por el momento, se aguarda que en las próximas horas el Sanatorio Mater Dei emita un parte médico oficial para detallar los motivos de esta nueva internación y conocer cómo evoluciona la salud de "La Chiqui".

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