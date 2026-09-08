    • 8 de septiembre de 2026 - 12:36

    Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand, internada desde el fin de semana

    La conductora Mirtha Legranda atravesó una buena noche y continúa de buen ánimo. Lo que se sabe sobre su estado de salud.

    Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

    Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

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    La salud de la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, está bajo observación luego de conocerse que la conductora está internada en Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio de bronquitis que complicó su salud.

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    El comunicado oficial del sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

    Se conoció el parte médico oficial de Mirtha Legrand tras su internación por bronquitis
    Mirtha Legrand no estuvo en la grabación del viernes.

    Mirtha Legrand fue internada por bronquitis y permanece en observación

    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, sus allegados declararon que la Chiqui está de buen ánimo y fuera de peligro. En ese sentido, trascendió que está recibiendo estudios de rutina y un tratamiento para la bronquitis.

    La periodista Mercedes Ninci, en La Mañana con Moria (El Trece), relató cuál fue el resultado de la tomografía que le realizaron a la conductora de 99 años en las últimas horas. Según explicó, el informe menciona la “reagudización de patología previa inflamatoria infecciosa”, coincidente con su bronquitis y una “hernia hiatal mixta” preexistente.

    Además, indica la presencia de un “nódulo pulmonar de 14 mm” y un “hamartoma”, lo cual correspondería al cuadro de bronquitis que cursa la Chiqui.

    Para tranquilidad de quienes velan por la salud de Legrand, su nieto Nacho Viale confirmó que Mirtha tuvo una buena noche y que, de salir todo correctamente, podría recibir el alta médica en los próximos días, según declaró a la prensa.

    El parte médico de Mirtha Legrand

    Tras algunas horas de permanecer ingresada en el centro de salud, la institución reveló un informe de salud oficial y señaló: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial".

    Además, el texto señaló que la presentadora se encuentra en una "habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente". Además, sostuvieron: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha".

    Por último, la difusión explicó: "De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

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