Se conoció el parte médico oficial de Mirtha Legrand tras su internación por bronquitis

Mirtha Legrand continúa internada este lunes en el sanatorio Mater Dei después de presentar un cuadro de bronquitis. Horas después de conocerse su ingreso al centro de salud, la institución difundió el primer parte médico oficial sobre la evolución de la histórica conductora , quien permanece bajo seguimiento profesional.

Según informó el Mater Dei, Legrand pasó a una sala común para completar los estudios indicados por sus médicos y continuar con el tratamiento correspondiente. Además, desde el sanatorio señalaron que, si no se producen modificaciones en su estado, el próximo parte será difundido el miércoles .

Epígrafe del parte médico: El comunicado oficial difundido por el sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

El comunicado oficial difundido por el sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

En el comunicado también transmitieron el agradecimiento de la familia por las numerosas muestras de afecto recibidas desde que trascendió la internación de la diva.

Legrand, de 99 años , había ingresado al establecimiento para realizarse estudios y controles médicos luego de presentar bronquitis. En los días anteriores había manifestado síntomas compatibles con un cuadro gripal y había optado por guardar reposo en su domicilio.

Ante la persistencia del cuadro respiratorio, sus médicos resolvieron internarla para mantenerla bajo observación y realizar los controles correspondientes. Su amigo y asesor Héctor Vidal Rivas había llevado tranquilidad al asegurar que la conductora se encontraba bien y de buen ánimo.

Juana Viale volvió a reemplazarla en la “mesaza”

Debido a su estado de salud, Juana Viale volvió a ocupar el lugar de su abuela al frente de su tradicional programa. La nieta de Mirtha quedó a cargo de la “mesaza” mientras la conductora se recupera y permanece alejada temporalmente de la televisión.

Por el momento, el comunicado del Mater Dei representa la información oficial más reciente sobre su evolución y, de mantenerse el cuadro sin cambios, habrá que esperar hasta el miércoles para conocer una nueva actualización médica.