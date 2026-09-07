Susan Sarandon rompe el silencio sobre el precio de sus opiniones políticas: "Me quitaron películas, pero la gente me recibe con los brazos abiertos"

La icónica actriz de Hollywood volvió a referirse al impacto que tuvo en su carrera haber alzado la voz sobre conflictos internacionales y causas sociales. Asegura que no se arrepiente y remarca el afecto de su público frente a la marginación de la industria del cine.

Susan Sarandon rompe el silencio sobre el precio de sus opiniones políticas.

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En un escenario global donde las posturas públicas de las figuras del espectáculo suelen quedar bajo la lupa, la actriz norteamericana Susan Sarandon volvió a ubicarse en el centro del debate internacional. La ganadora del Oscar repasó las consecuencias personales y profesionales de haber sostenido una posición crítica y comprometida ante diversas problemáticas políticas y sociales en los últimos años.

Sarandon reconoció abiertamente que su activismo le costó proyectos cinematográficos y contratos de representación en la industria de Hollywood. Según explicó la intérprete de clásicos como Thelma & Louise, varios estudios y productoras optaron por cancelar o pausar colaboraciones tras sus pronunciamientos públicos.

Sin embargo, lejos de mostrarse apesadumbrada, la artista remarcó que el saldo personal sigue siendo positivo gracias al respaldo directo del público en las calles y en cada espacio de debate que visita.

"Me han quitado algunas películas, pero entre la gente me siento bienvenida", expresó al referirse al afecto diario con el que es recibida fuera de los circuitos corporativos del entretenimiento.