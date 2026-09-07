Convocatoria para artistas: obras de Alberto Espinosa

Beto Espinosa
Alberto Rafael Espinosa nació en San Juan el 29 de septiembre de 1964. Su interés por el dibujo y la pintura se manifestó en sus primeros años de vida.
El artista visual sanjuanino comparte con los lectores una selección de sus pinturas, donde explora variadas temáticas, técnicas y paletas.
Alberto Rafael Espinosa nació en San Juan el 29 de septiembre de 1964. Su interés por el dibujo y la pintura se manifestó en sus primeros años de vida.
En la época de escolar siempre era convocado para ilustrar, ya se tratara de eventos escolares o materiales de ayuda de los docentes. De joven ya confeccionaba murales por encargo en locales de juegos electrónicos.
Mayormente autodidacta, participó de distintos eventos, plásticos, ilustró libros, y ofreció muestras en nuestro medio. En la actualidad prepara la edición de un libro de textos con ilustraciones propias.
Sus redes: Instagram: @beto.espinosa2 / Facebook: Dibujos Beto esp
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.