Convocatoria para artistas: obras de Alberto Espinosa

Alberto Rafael Espinosa nació en San Juan el 29 de septiembre de 1964. Su interés por el dibujo y la pintura se manifestó en sus primeros años de vida.

Miles de libros coparán la escena en la Peatonal y los sanjuaninos se los podrán llevar a sus hogares gratis

En la época de escolar siempre era convocado para ilustrar, ya se tratara de eventos escolares o materiales de ayuda de los docentes. De joven ya confeccionaba murales por encargo en locales de juegos electrónicos.

Mayormente autodidacta, participó de distintos eventos, plásticos, ilustró libros, y ofreció muestras en nuestro medio. En la actualidad prepara la edición de un libro de textos con ilustraciones propias.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos : autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.