    • 7 de septiembre de 2026 - 06:56

    Convocatoria para artistas: obras de Alberto Espinosa

    El artista visual sanjuanino comparte con los lectores una selección de sus pinturas, donde explora variadas temáticas, técnicas y paletas.

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    Convocatoria - Pintura de Beto Espinosa 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Beto Espinosa

    Alberto Rafael Espinosa nació en San Juan el 29 de septiembre de 1964. Su interés por el dibujo y la pintura se manifestó en sus primeros años de vida.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la época de escolar siempre era convocado para ilustrar, ya se tratara de eventos escolares o materiales de ayuda de los docentes. De joven ya confeccionaba murales por encargo en locales de juegos electrónicos.

    Mayormente autodidacta, participó de distintos eventos, plásticos, ilustró libros, y ofreció muestras en nuestro medio. En la actualidad prepara la edición de un libro de textos con ilustraciones propias.

    Sus redes: Instagram: @beto.espinosa2 / Facebook: Dibujos Beto esp

    Las obras

    Alto de sierra

    Alto de sierra

    Amor amarillo

    Amor amarillo

    El beso

    El beso

    Mantente alejado (Stay away)

    Mantente alejado (Stay away)

    Tango 2

    Tango 2

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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